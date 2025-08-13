משרד הבריאות עדכן כי ילד בן שנתיים נפטר אחרי שחלה בחצבת והיה מאושפז ומחובר לאקמו במשך מספר שבועות. במשרד קראו להורים להשלים את חיסוני הילדים, ובפרט את החיסון נגד חצבת

התפרצות החצבת בישראל: משרד הבריאות עדכן כי ילד בן כשנתיים, שהיה מאושפז מספר שבועות ומחובר לאקמו לאחר שחלה בחצבת, נפטר היום (רביעי). בעקבות האירוע הטרגי, המשרד קרא לציבור להתחסן נגד חצבת בהקדם.

מאז תחילת התפרצות החצבת הנוכחית בישראל לפני כשלושה חודשים, אובחנו בסך הכל 503 חולים – מהם 187 חולים פעילים. מרבית החולים שאובחנו לאחרונה היו מאזור ירושלים ובית שמש, כאשר רוב המאושפזים הם ילדים שאינם מחוסנים.

לפי נתוני המשרד, נכון להיום יש 12 ילדים מאושפזים, כולם מתחת לגיל 6. שלושה מהם נמצאים בטיפול נמרץ, כאשר אחד מחובר לאקמו. כל הילדים המאושפזים אינם מחוסנים, למעט שני מקרים שעדיין בבירור. עוד נאמר כי 81 אחוז מהחולים הם ילדים – ורובם לא חוסנו.

"משרד הבריאות קורא להורים להשלים את חיסוני השגרה, ובפרט את החיסון נגד חצבת" נמסר. "סטטוס החיסון זמין בפנקס החיסונים הדיגיטלי באתר האישי הממשלתי".