דוד "דודיק" רוטנברג, מפקד הפלוגה מהקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים, הלך לעולמו בגיל 89 לאחר מאבק במחלה. שמו הוזכר בשיר "גבעת התחמושת", שם נאמר כי "הקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב"

ברוך דיין האמת: דוד (דודיק) רוטנברג, שתפקד כמפגד פלוגה בקרב המיתולוגי על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים, הלך לעולמו אמש בגיל 89 בביתו שבמשמר הירדן לאחר מאבק במחלה. הלווייתו תתקיים היום (רביעי) בקיבוץ גונן.

שמו של רוטנברג הוזכר בשיר "גבעת התחמושת" של יורם טהרלב ויאיר רוזנבלום, שם נאמר: "לא ידעתי היכן האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו". השיר, שנכתב אחרי המלחמה ובוצע במקור על ידי להקת פיקוד מרכז, הפך לנכס צאן ברזל בתרבות הישראלית.

מתחם גבעת התחמושת הוקם בשנות ה-30 בימי המנדט הבריטי כבונקר לאחסון תחמושת של בית הספר לשוטרים. במהלך מלחמת העצמאות ב-1948 הכוחות הירדנים כבשו את המתחם, והוא עבר לשמש כמוצב ירדני בצפון ירושלים. בלילה שבין ה-5 ל-6 ביוני 1967 גבעת התחמושת נכבשה מחדש על ידי כוחות הצנחנים כחלק מהקרב לשחרור ירושלים. 36 לוחמי צה"ל נפלו בקרב, מהם 24 בגבעה עצמה ו-12 בבית הספר לשוטרים.