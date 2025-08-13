משבר המים באיראן ממשיך להיות חמור. ברקע ניסיונות המשטר להתמודד איתו, הרשויות פרסמו איום חדש: "העבריינים ינותקו ל-12 שעות"

ברקע המצב הקשה ומשבר המים שהולך ומחריף באיראן, רשויות החוק פרסמו אזהרה חדשה וטענו כי המשבר "עבר את שלב האזהרה ונכנס לשלב קריטי". רשויות המים בטהראן פרסמו אזהרה כי משקי בית שממשיכים לבזבז מים חרף התראות ממוקדות – ייאלצו להישאר בלי מים במשך 12 שעות.

על פי הדיווח בחדשות 12, חוסיין חכיגי, ראש מחוז 4 ברשות המים והביוב של טהראן, אמר לסוכנות הידיעות איסנא כי השנה נרשמה ירידה חדה במי השטח (מים במאגרים על-קרקעיים) ובמי התהום, והמצב "אינו טוב". לדבריו, אם לא יירד גשם – הסתיו עלול להביא איתו תנאים קשים אף יותר.

נזכיר כי שלשום, הנשיא האיראני אמר כי אם המשבר ימשיך, מאגרי המים יגמרי כבר השבוע, והם יאלצו פשוט "לסגור את הברזים". עוד הוא הוסיף: "אנו עומדים בפני משבר מים חמור ובלתי נתפס. אם למישהו יש פתרון, עליו להתייצב. למרבה הצער, אין לנו ברירה אלא לסגור את אספקת המים."