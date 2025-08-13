היום מציינים את יום השמאליים הבינלאומי. לכבוד היום החגיגי קיבצנו עבורכם עשרה מפורסמים בארץ, ועשרה מפורסמים בעולם – כולם שמאליים. מדמות תנכית ועד זמרת פופ, הנה כל השמאליים הכי מפורסמים שיש

רוב האוכלוסייה מעדיפים להשתמש ביד ימין, והיא היד הדומיננטיות שלהם. אבל היום חוגגים את המיעוט המיוחד שיד שמאל שלהם היא השולטת. היום (רביעי), ה-13 באוגוסט, הוא יום השמאליים הבינלאומי. לכבוד היום המיוחד, קיבצנו עבורכם את עשרת השמאליים הכי מפורסמים בעולם.

אנשים שמאליים, או איטרים, מהווים כ-10% מהאוכלוסייה. בבריטניה אפילו הקימו מועדון איטרים, והם אלו שבחרו בתאריך ה-13 באוגוסט ליום חגם של השמאליים. היום הזה אומץ מסביב לעולם, והגיע גם אלינו, מדינת ישראל הקטנה והצעירה. אז איטרים יקרים, תמיד תהיתם מי חולקים איתכם את הקטגוריה? הנה הרשימה המלאה.

מפורסמים שמאליים מסביב לעולם

אופרה וינפרי – מגישת הטלוויזיה האגדית ואחת הנשים המשפיעות בעולם. ונפרי ידועה בכתיבתה ביד שמאל. סטיב ג'ובס – המייסד של אפל, שהביא לעולם את האייפון והמק, היה שמאלי יצירתי שהשאיר חותם על עולם הטכנולוגיה.

וינסטון צ'רצ'יל – ראש ממשלת בריטניה, שהוביל אותה במלחמת העולם השנייה. נאומיו הידועים נכנסו לדפי ההיסטוריה, והוא כנראה כתה אותם בידו השמאלית. האם זה מה שהפך אותם לבלתי נשכחים? רוברט דה נירו – השחקן האגדי, זוכה האוסקר, שמביא עוצמה לכל תפקיד, גם הוא חלק ממועדון השמאליים. כבוד. בנוסף, הוא ביקר בישראל מספר פעמים, מה שכמובן מציב אותו בצד שלנו. אנג'לינה ג'ולי – כוכבת הקולנוע המפורסמת והיפה. לצערנו היא יצאה בהתבטאויות נגד ישראל מספר פעמים מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל.

נפוליאון – המצביא הצרפתי ששינה את פני אירופה, עשה זאת בהובלת ידו השמאלית. ליידי גאגא – זמרת הפופ האייקונית והשחקנית, גם היא שייכת למועדון השמאליים. ג'סטין ביבר – כוכב הפופ הקנדי שכבש את העולם כבר בהיותו ילד, וממשיך להיות מעצמה של תומכים ומעריצים. גם הוא, שייך לעשרת האחוזים השמאליים של האוכלוסייה.

ג'ון מקנרו – אגדת הטניס, ששלט במגרש עם יד שמאל קטלנית. אלברט איינשטיין – הגאון ששינה את הפיזיקה עם תורת היחסות פשוט לא יכול להיות רגיל. גם איינשטיין שמאלי ידוע.

מפורסמים שמאליים בישראל

בנימין נתניהו – ראש הממשלה הוותיק שלנו, מנהל מלחמות וחותם על הסכמים ביד שמאל. הוא אולי ימני בפוליטיקה, אבל יד שמאל שלו היא המובילה. יאיר לפיד – העיתונאי לשעבר ופוליטיקאי בהווה, גם הוא שמאלי. אז כנראה יש לו משהו במשותף עם בנימין נתניהו.

עברי לידר – הזמר והיוצר הישראלי המוערך, כותב את המוזיקה שלו ביד שמאל. זוהר ארגוב – גם מלך המוזיקה המזרחית שייך למועדון האקסקלוסיבי. גור שלף – כדורסלן העבר ומנהלה המקצועי של קבוצת מכבי תל אביב לשעבר, כידרר את הכדור שלו ביד שמאל.

אלי פיניש – הקומיקאי והשחקן, כוכב ארץ נהדרת, גם הוא דומיננטי יותר ביד שמאל שלו. מריאנו אידלמן – השחקן והקומיקאי, גם הוא כוכב "ארץ נהדרת". אתם חושבים שזה מקרי שהוא מגלם את ביבי נתניהו בתוכנית? זאת בטח היד. איילת שקד – שרת המשפטים לשעבר, העבירה חוקים ותקנות ביד שמאל.