שר החינוך יואב קיש מאיים: אם דרישתי זו לא תענה, שנת הלימודים לא תיפתח כצפוי ב-1 לספטמבר. "אמרתי זאת גם לשרים סמוטריץ' ובן גביר", הוסיף

שר החינוך יואב קיש אמר היום (רביעי) בוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת: "אמרתי גם לשרים סמוטריץ' ובן גביר, בלי אבטחת מוסדות חינוך – לא אפתח את שנת הלימודים".

לדבריו של קיש, התקצוב אמור להיסגר בין משרד האוצר למשרד לביטחון לאומי. הוא הוסיף כי "אם לא נעבוד יום אחד אפילו, זה כבר יותר מהתקציב הנדרש לתקופה האמורה. האחריות היא בידי משרד האוצר ומשרד לביטחון לאומי".

נדגיש כי שנת הלימודים צפויה להיפתח ב-1 לספטמבר, בעוד כשבועיים וחצי, אך כעת קיש מאיים כי ללא אבטחת המוסדות, הוא לא יפתח את שנת הלימודים.