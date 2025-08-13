הצמד המוזיקלי גיא ויהל פרץ לתודעה עם המוזיקה שלהם לפני עשור, עם האלבום "שמיים בוערים", בשנת 2015. לצד חגיגות העשור הצמד כבר מתחיל לשחרר סינגלים מאלבום חדש

גיא ויהל, הצמד המוזיקלי האהוב, מכריזים על השקת הסינגל השני, "גיטרה כמו חרב", מתוך אלבומם החדש "שורשים/כנפיים", שצפוי לצאת במלואו ב-9 בספטמבר. רק בחמישי האחרון חגגו הצמד עשור לאלבום הראשון שלהם, שמיים בוערים, שיצא בשנת 2015. עכשיו הם כבר משחררים סינגלים מהאלבום החדש שבדרך. הסינגל הראשון שיצא נקרא "קופנגן", ועכשיו יוצא "גיטרה כמו חרב".

השיר נכתב בשיתוף עם הבסיסט צוק דבוסק (פוטו מריאנה, החדשות). זהו מסע מוזיקלי מרגש העוסק בחיפוש עצמי, התבגרות, משפחה וזוגיות, כשברקע החיים הדינמיים והמשתנים.

צפו בקליפ לשיר החדש של גיא ויהל – "גיטרה כמו חרב":

על השיר "גיטרה כמו חרב"

"גיטרה כמו חרב" הוא שיר שמבטא את המאבק הפנימי והחיצוני בחיים המודרניים, תוך שימוש במוטיב הגיטרה כסמל לעוצמה ותקווה. המילים, כמו "אני מחזיק גיטרה כמו חרב שתילחם בשנים", ממחישות את הכוח של המוזיקה להציל ולהעניק משמעות גם ברגעים הקשים. השיר מצטרף לסינגל הראשון, "קופנגן", שזכה למאות אלפי צפיות ושימושים, ומבטיח אלבום אישי ואוניברסלי שמתאר את סיפורם של גיא ויהל, ואת החיים של רבים מאיתנו.

"הזמן רץ בוקר לערב

והסלון מלא ילדים

אני מחזיק גיטרה כמו חרב

שתילחם בשנים

לפעמים את מתרחקת

אבל הכי יפה מקרוב

כותב לנו שיר במרפסת

שיהיה, יהיה לנו טוב…"

האלבום "שורשים/כנפיים"

האלבום החדש כולל שמונה רצועות שמשלבות בין שורשים עמוקים לכמיהה לחופש וצמיחה, ביניהן: קופנגן, גיטרה כמו חרב, להתחיל הכול מהתחלה (עם האחיות כרקוקלי), כמה שיותר מהר, תגידי לי את וכל יום הוא מתנה.

האלבום יושק במופע חגיגי במועדון רידינג 3 בתל אביב ב-25 בנובמבר, עם אורחים מיוחדים כמו ברי סחרוף והאחיות כרקוקלי.

חגיגת עשור ל"שמיים בוערים"

ביום חמישי האחרון, חגגו גיא ויהל עשור לאלבום המופתי "שמיים בוערים" במופע ענק באמפי תל אביב בגני יהושוע. המופע כלל ביצועים בלתי נשכחים עם אורחים כמו איפה הילד? ומארינה מקסימיליאן, בת זוגו של גיא. המופע כלל רגעים מרגשים כמו ביצוע משותף של "מישהו שומע אותי" עם איפה הילד?, ו"ביחד" ו"עולה על שולחנות" עם מארינה מקסימיליאן. בנוסף ביצוע בכורה של "קופנגן" עם מארינה מקסימיליאן, וגם שיר למען החזרת החטופים.

"שמיים בוערים", מתוך מופע העשור של גיא ויהל (צילום: שקד הרוש)

המופע סימל עשור של יצירה מוזיקלית פורצת דרך והציג את היכולת של גיא ויהל לחבר בין קהלים שונים דרך מוזיקה אותנטית ומרגשת.