הרב ניר בן ארצי מפרסם אזהרה חמורה ליהודים שמתגוררים בחו"ל, וקורא להם לעלות לארץ: "אתם תמותו בחו"ל. לא בגיל 120, אלא בזמן הקרוב"

ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, שב על קריאתו ליהודי התפוצות לעלות לארץ ישראל, ומזהיר כי מי שיישאר שם יסבול מאנטישמיות קשה, מאלימות ואפילו מרצח.

במסר שהעביר ביממה האחרונה, אמר הרב בן ארצי: "לכל היהודים בעולם כולו. תעלו דחוף דחוף לארץ הקודש. כל היהודים שגרים בחוץ לארץ, תעלו בהמוניכם לארץ ישראל. עם כסף או בלי כסף. החיים שלכם שווים את כל הכסף שבעולם. כשאדם חולה במחלה ממארת מביאים גם מיליארד שקל כדי להציל אותו".

הרב בן ארצי הוסיף והזהיר: "החיים שלכם לא שווים את כל הרכוש שיש לכם. אתם אשמים שלא מכרתם הכל לפני עשר שנים כשקראתי לכם לעשות את זה. תבואו כמו שאתם. הקב"ה יחיה אתכם פה".

הוא הבהיר ואמר כי "מי שיש לה בעל גוי, שתבוא איתו גם כן ותגייר אותו. יש לך אישה גויה? תביא אותה עם הילדים ותגייר אותה. אם לא, אתם תמותו בחו"ל. לא בגיל 120, אלא בזמן הקרוב. אני לא מקלל אתכם חס ושלום, אלא מזהיר אתכם".