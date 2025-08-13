אל"מ במיל' ד"ר ז'ק נריה מזהיר: החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו יוצרת מתיחות חסרת תקדים, ועלולה להוביל למלחמה

אל"מ (במיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון ולשעבר ראש ענף סוריה ולבנון באמ"ן, מזהיר כי החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו יוצרת מצב נפיץ במיוחד, ואומר כי על ישראל להיערך למלחמה מול חיזבאללה.

בראיון לערוץ 14 אמר נריה כי חיזבאללה מתעלם מההחלטה, רואה בה "חטא חמור", ומונע בפועל את יישומה. נריה מציין כי רק נוכחות צבא לבנון בין המפגינים לאזורים הנוצריים מנעה עימותים אלימים עד כה, ומדגיש שכל התערבות איראנית עלולה להצית את המצב.

נריה מזכיר את דברי אלוף פיקוד הצפון על היערכות חיזבאללה למלחמה, וקורא לישראל לשמור על ערנות ולהמשיך להכות בארגון.

לדבריו, ההצעות האמריקאיות, בהובלת תומאס ברק, תיתכנה רק אם חיזבאללה יפנה לחלוטין את הדרום. "הלוואי שנגיע למצב שבו חיזבאללה יפסיק להיות ארגון מאיים," הוא אומר, אך מזהיר שהמצב בלבנון רגיש עד כדי כך שהצהרות פומביות כאלה נחשבות לבגידה.