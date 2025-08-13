אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה הפיץ היום (רביעי) מחקר חדש הבוחן את השפעת ימי הלחימה במבצע "עם כלביא" על שוק העבודה בישראל.

לפי הממצאים, הפגיעה בתעסוקה לא נבעה מעלייה באבטלה, אלא בעיקר מעלייה חדה בהיעדרויות של עובדים ממקומות העבודה במהלך יוני.

המחקר מצביע על פערים משמעותיים בין ענפי המשק. הפגיעה החריפה ביותר נרשמה בענף החינוך, שבו נעדרו כ-51 אלף עובדים. גם ענפי הבריאות והרווחה נפגעו, עם ירידה של כ-34 אלף עובדים. בענף התעשייה נרשמו כ-30.6 אלף נעדרים.

עוד באותו נושא

מנגד, ענף הבנייה כמעט שלא נפגע, זאת ככל הנראה בשל מעמדו כענף חיוני. המצב שונה בהשוואה לתחילת מלחמת חרבות ברזל, אז חלה בענף ירידה חדה, בין היתר בעקבות מגבלות על כניסת עובדים פלסטינים וסגירת אתרי בנייה.

נתון משמעותי נוסף שעולה מהמחקר נוגע להיקף שירות המילואים. ביוני בלבד נעדרו מעבודתם כ-56,700 עובדים בעקבות שירות מילואים – יותר מכפול ממספר העובדים שנעדרו בחודשים שלפני תחילת המבצע. הנתון משקף את היקף הגיוס הנרחב עם פרוץ המלחמה.

הדו"ח מהווה חלק ממאמצי משרד העבודה לנתח בזמן אמת את השפעות הלחימה על המשק והתעסוקה בישראל.