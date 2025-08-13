השר לביטחון לאומי תוקף את הרמטכ"ל וטוען כי הוא מוקף ב"מובילי קונספציה". בן גביר קרא לראש הממשלה לפטר את זמיר אם לא יחליף את יועציו

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קרא לראש הממשלה לפטר את הרמטכ"ל אם לא יחליף את יועציו. אמש פורסם בכאן חדשות, כי בכוורת היועצים של זמיר נמצאים גבי אשכנזי, ישראל זיו ואבני בניהו.

בהודעה שפרסם אמר בן גביר כי "כשרואים מיהם האנשים הקרובים לרמטכ"ל, מובן מדוע הוא עומד על רגליו האחוריות נגד התוכנית שלנו לכיבוש עזה".

בן גביר הוסיף כי "הרמטכ"ל מוקף במובילי הקונספציה והכניעה ופועל על פי ערכיהם". לדבריו, "אם הוא לא יודיע לאלתר כי הוא מחליף את הכוורת הפוליטית השמאל-קיצונית שלו, אני קורא לראש הממשלה להביא להחלפתו המיידית במועמד שחותר לניצחון ולא חותר יחד עם יועציו תחת הדרג המדיני".