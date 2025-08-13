עופרי, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, סיפקה היום (רביעי) בגל"צ, פרטים על מצבו של אחיה. "מצבו לא פשוט, כל יום הוא קשה – בשבוע שעבר היה אמור להיות לאריאל יום הולדת, בעוד שבועיים הוא היה אמור לעלות לכיתה א'".
עוד היא אמרה: "מאוד קשה להתמודד, כל יום בבוקר צריך לבחור לקום מחדש, לקום ולהמשיך – האתגרים בלתי פוסקים".