כחצי שנה אחרי הלוויה הקשה של בני מספחת ביבס, שירי והילדים אריאל וכפיר, עופרי, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, משתפת במצבו הנפשי

עופרי, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, סיפקה היום (רביעי) בגל"צ, פרטים על מצבו של אחיה. "מצבו לא פשוט, כל יום הוא קשה – בשבוע שעבר היה אמור להיות לאריאל יום הולדת, בעוד שבועיים הוא היה אמור לעלות לכיתה א'".

עוד היא אמרה: "מאוד קשה להתמודד, כל יום בבוקר צריך לבחור לקום מחדש, לקום ולהמשיך – האתגרים בלתי פוסקים".