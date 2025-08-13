פסטיבל הסרטים הבין-לאומי בטורונטו (TIFF) ביטל את הזמנתו של הסרט התיעודי על ה-7 באוקטובר. הסיבה: פגיעה בזכויות היוצרים של מחבלי הנוח'בה

פסטיבל הסרטים הבין-לאומי בטורונטו (TIFF) ביטל את הזמנתו של הסרט התיעודי "הדרך בינינו: ההצלה האולטימטיבית" מאת הקולנוען הקנדי בארי אבריץ' והסרט לא יוקרן כחלק מתוכנית הפסטיבל בחודש הבא. כך פורסם היום (רביעי) בכאן 11.

"הדרך בינינו" מספר את סיפורו של אלוף (במיל') נעם תיבון, אביו של העיתונאי אמיר תיבון, חבר קיבוץ נחל עוז, שיצא להציל את משפחתו, ובכלל זה שתי נכדותיו, ב-7 באוקטובר. תיבון גם חילץ תוך כדי ניצולים מהטבח בפסטיבל הנובה וסייע לחיילים פצועים.

מקורות המקורבים להפקת הסרט הסבירו כי טענת הפסטיבל היתה שיוצרי הסרט לא קיבלו אישור לשימוש בסרטוני חמאס מבעליהם (מחבלי הנוח'בה) ומחשש לענייני זכויות יוצרים מצדם נדרש מן היוצרים לשפות את הפסטיבל במקרה תביעה.