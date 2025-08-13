שיא טמפרטורות חדש נשבר הלילה בישראל: בסדום, אילת ויוטבתה נרשמו נתונים היסטוריים שהפכו אותו ללילה החם ביותר מאז תחילת המדידות

הלילה נשבר שיא הטמפרטורות הליליות בישראל, והוא הוגדר כלילה החם ביותר מאז תחילת המדידות, כך נמסר הבוקר מהשירות המטאורולוגי.

בסדום נשבר שיא טמפרטורת המינימום הארצית, עם 36.6 מעלות, לעומת השיא הקודם שעמד על 36.5. מעולם לא נמדדו בישראל לילות עם טמפרטורות כה גבוהות.

גם באילת נרשם שיא חדש: הלילה הטמפרטורה עמדה על 35.8 מעלות. ביטבטה, ממזרח לים המלח, נמדדה טמפרטורה של 33.7 מעלות, גם כן שיא של כל הזמנים.

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים

יום רביעי: ברוב האזורים צפוי שרב כבד. ברצועת החוף יהיה הביל. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות בדרום הארץ.

יום חמישי: עדיין ישרור שרב בהרים ובפנים הארץ ויהיה הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות.

יום שישי: תחול ירידה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים.

יום שבת: ירידה נוספת של טמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.