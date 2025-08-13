ראש עיריית דימונה בני ביטון קרא לשחרר את החטופים ולעצור את המלחמה. הבוקר (חמישי) שרון גל התעמת איתו על הדברים בגלי ישראל.
ביטון אמר: "החזרת החטופים זה החזרת החיים, אני בטוח שכולנו רוצים את זה". שרון השיב לו: "בוא נעשה את זה ענייני: אתה מוכן לשחרר את הנוח'בות שאנסו נשים ורצחו אזרחים באכזריות?".
ביטון ענה: "זאת שאלה מאד רצינית. אני יודע שאני מוכן לשחרר את 50 החטופים". שרון המשיך והקשה: "אתה בורח. שאלתי אותך על שחרור הנוח'בות. קראת את התנאי של בכיר חמאס אתמול? הוא דורש את שחרור הנוח'בות".
ביטון: "לא מוכן לחתום על זה", שרון: "אז אתה סתם מפזר סיסמאות בתכנית של אסתי פרז ונהנה מזה שאומרים לך כל הכבוד!".
ביטון הוסיף: "לא! צה"ל יודע להשיג את שתי המטרות. אני לא יושב בקבינט אבל זה הדבר החשוב". שרון: "נכון, אבל חמאס לא רוצה לשחרר יותר חטופים, גם טראמפ אומר את זה. למה אתה אומר ברשת ב׳ שצריך לעצור את המלחמה ועוד אתה איש ליכוד?"
ביטון אמר: "אני לא משחק בידיים של אף אחד", שרון הגיב לו: "ניצלו אותך אתמול עשר דקות, אתה יודע למה קיבלת כלכך הרבה זמן? כי שיחקת לידיים שלהם! הכותרת שיצאה מכל הריאיון של היא "בני ביטון איש הליכוד קורא לעצור את המלחמה!"
בני ביטון אמר לסיום: "ואני לא חוזר בי!".
יהוסף
ולהציב את חמאס על גדרות העיר שדרות , אופקים , אשקלון , קיבוצי העוטף - הוא מוכן ?09:11 13.08.2025
העם עם ביטון – http://צודק.%20החזרת%20החטופים%20היא%20עוצמתה%20של%20ישראל%20ובלעדיה%20איבדנו%20את%20הדרך.
את כולם עכשיו !09:29 13.08.2025
דורון
כל הכבוד, שרון. לא פעם ראשונה שמעמיד אנשי ציבור בבורותם. כנראה פחות רגילים לתקשורת נשכנית מימין09:44 13.08.2025
יהוסף
