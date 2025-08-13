ראש עיריית דימונה קרא להפסיק את המלחמה ולשחרר את החטופים, המגיש שרון גל תקף אותו על כך: "אתה סתם מפזר סיסמאות ונהנה מזה שאומרים לך כל הכבוד!"

‏ראש עיריית דימונה בני ביטון קרא לשחרר את החטופים ולעצור את המלחמה. הבוקר (חמישי) שרון גל התעמת איתו על הדברים בגלי ישראל.

ביטון אמר: "החזרת החטופים זה החזרת החיים, אני בטוח שכולנו רוצים את זה". ‏שרון השיב לו: "בוא נעשה את זה ענייני: אתה מוכן לשחרר את הנוח'בות שאנסו נשים ורצחו אזרחים באכזריות?".

‏ביטון ענה: "זאת שאלה מאד רצינית. אני יודע שאני מוכן לשחרר את 50 החטופים". ‏שרון המשיך והקשה: "אתה בורח. שאלתי אותך על שחרור הנוח'בות. קראת את התנאי של בכיר חמאס אתמול? הוא דורש את שחרור הנוח'בות".

‏ביטון: "לא מוכן לחתום על זה", ‏שרון: "אז אתה סתם מפזר סיסמאות בתכנית של אסתי פרז ונהנה מזה שאומרים לך כל הכבוד!".

‏ביטון הוסיף: "לא! צה"ל יודע להשיג את שתי המטרות. אני לא יושב בקבינט אבל זה הדבר החשוב". ‏שרון: "נכון, אבל חמאס לא רוצה לשחרר יותר חטופים, גם טראמפ אומר את זה. למה אתה אומר ברשת ב׳ שצריך לעצור את המלחמה ועוד אתה איש ליכוד?"

‏ביטון אמר: "אני לא משחק בידיים של אף אחד", שרון הגיב לו: "ניצלו אותך אתמול עשר דקות, אתה יודע למה קיבלת כלכך הרבה זמן? כי שיחקת לידיים שלהם! הכותרת שיצאה מכל הריאיון של היא "בני ביטון איש הליכוד קורא לעצור את המלחמה!"

‏בני ביטון אמר לסיום: "ואני לא חוזר בי!".