יומיים לפני הפגישה המתוכננת עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בקרמלין הודיעו כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח היום (רביעי) עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און.

לפי ההודעה הרוסית, במהלך השיחה פוטין "שיתף מידע" עם קים על השיחות המתוכננות עם ארה"ב, וציינו כי "רוסיה וצפון קוריאה חזרו על מחוייבותם לפיתוח הברית ושיתוף הפעולה ביניהם". במקביל, בצפון קוריאה אמרו כי שני המנהיגים "דנו על הדרכים לחזק את שיתוף הפעולה בין המדינות בעתיד".

כאמור, השיחה הנוכחית מגיעה רגע לפני הפגישה של פוטין עם טראמפ שתתקיים באלסקה ביום שישי הקרוב. זו תהיה הפעם הראשונה שבה שני המנהיגים נפגשו מאז סיום כהונתו הקודמת של טראמפ ב-2020, כשהם ידונו בין היתר דרכי סיום המלחמה באוקראינה, והאפשרויות להשגת שלום אזורי.