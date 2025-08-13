איש התקשורת אמנון לוי, טען כי ישראל מבצעת הרג בעזה וכי מתחילת המלחמה נהרגו 100,000 עזתים. מגישת ערוץ 14, טל מאיר, משיבה לו: "זו אוכלוסייה רוצחת שרוצה להרוג אותי ואותך"

מגישת ערוץ 14, טל מאיר, מגיבה לדבריו של איש התקשורת אמנון לוי, לפיו ישראל מבצעת הרג בעזה ומחקה אוכלוסייה שלמה. לוי תהה: "איך אפשר לישון אחרי הרג של 100,000 עזתים, ביניהם ילדים, נשים, תינוקות וגם מחבלים בני מוות?". הוא הוסיף, כי 100,000 זה כמו למחוק עיר שלמה בישראל: "תארו לכם שכל תושבי הרצליה או חדרה ימותו?".

בתגובה לדבריו של לוי, טל מאיר אמרה הבוקר: "אנחנו ישנים טוב מאוד בלילה כי האוכלוסייה הזו היא אוכלוסייה רוצחת".

היא הוסיפה: "אתה לא זוכר מה קרה בטבח השבעה באוקטובר? לא שמעת את דברי החטופים שאמרו שאין חפים מפשע בעזה? שמעת על עזתי אחד שסיפק מידע על החטופים או עזר להם?".

"אז כן, אני ישנה טוב מאוד בלילה. כי הם רוצים לרצוח אותי ואת המשפחה שלי ואותך ואת המשפחה שלך. זה הסיפור שלנו מול עזה".