אלביט מערכות בע"מ הודיעה היום (רביעי) כי זכתה בחוזה בהיקף של 1.635 מיליארד דולר לאספקת מגוון רחב של פתרונות הגנה למדינה באירופה.

יישום החוזה צפוי להתפרש על פני תקופה של חמש שנים, והוא כולל שתי קבוצות עיקריות של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, המבוססים על הפורטפוליו החדשני של החברה, הכולל גם טכנולוגיות משולבות בינה מלאכותית.

הקבוצה הראשונה כוללת מערכות רקטות ארטילריות מדויקות לטווחים ארוכים, וכן מגוון מערכות קרב אוויריות בלתי מאוישות – למטרות מודיעין ותקיפה – בטווחים מבצעיים וטקטיים, כולל רחפנים אישיים.

הקבוצה השנייה כוללת יכולות מודיעין מתקדמות (ISTAR), ובהן מערכות COMINT, SIGINT ולוחמה אלקטרונית. בנוסף לכך יסופקו מערכות לאיסוף ועיבוד מודיעין, מערכות אלקטרו-אופטיות (E/O), מערכות ראיית לילה, שדרוגים לרכבי קרב ומערכות הגנה.

עוד במסגרת החוזה, תספק אלביט פתרון כולל לדיגיטיזציה של שדה הקרב, המבוסס על דור חדש של תוכנה וציוד תקשורת מתקדם. הפתרון כולל גם יכולות מודיעין המבוססות על חבילת יישומי הפיקוד והשליטה C4ISR. פתרון זה נועד לשרת את כלל רמות הפעולה – מהמטה האסטרטגי של הצבא ועד לרמות הטקטיות, כולל הרכב הקרבי בשטח.

נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, בצלאל (בוצי) מכליס, מסר:

"חוזה זה משקף את הביקוש הגבוה לטכנולוגיות המתקדמות של אלביט מערכות באירופה, וממחיש את היכולת שלנו לספק פתרונות משולבים ורב-ממדיים המותאמים לצורכי כוחות הביטחון המודרניים. פורטפוליו הפתרונות המקיף של אלביט מערכות הוכיח את עצמו בשדה הקרב וזוכה להערכה רבה מצד המשתמשים בו, ואנו גאים לתמוך במדינה אירופית בחיזוק ביטחונה הלאומי במסגרת שותפות אסטרטגית זו."

לדבריו, ההסכם כולל גם שיתוף פעולה תעשייתי, שמטרתו לחזק את היכולות התעשייתיות הלאומיות של המדינה הרוכשת בתחומים המוזכרים.