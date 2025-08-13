מפקד חיל האוויר תומר בר, שתועד כשהוא לוחץ את ידיהן של מפגינות שהניפו את השלט: "ממשלה אוכלת מוות", מגיב לסערה סביבו

מפקד חיל האוויר תומר בר, שתועד אמש (שלישי) כשהוא לוחץ ידן של מפגינות כשאחת מהן נשאה את השלט: "ממשלה של אוכלי מוות", הגיב לסערה בהודעה ששלח למפקדי החייל.

על פי הדיווח של ניר דבורי, בר מסר: "מספר אימהות ללוחמים בעזה עמדו מול ביתי. ניגשתי אליהן, לחצתי את ידיהן והמשכתי. ‏עבורי זה הדבר הפשוט לעשות, מתוך כבוד והערכה ללוחמים ולמשפחותיהם, וללא קשר לשיוך או עמדה פוליטית כלשהי. לא נכנסתי לתוכן השלטים שנשאו, וגם איני מתכוון להיגרר לקיטוב".