מפקד חיל האוויר תומר בר, שתועד אמש (שלישי) כשהוא לוחץ ידן של מפגינות כשאחת מהן נשאה את השלט: "ממשלה של אוכלי מוות", הגיב לסערה בהודעה ששלח למפקדי החייל.
על פי הדיווח של ניר דבורי, בר מסר: "מספר אימהות ללוחמים בעזה עמדו מול ביתי. ניגשתי אליהן, לחצתי את ידיהן והמשכתי. עבורי זה הדבר הפשוט לעשות, מתוך כבוד והערכה ללוחמים ולמשפחותיהם, וללא קשר לשיוך או עמדה פוליטית כלשהי. לא נכנסתי לתוכן השלטים שנשאו, וגם איני מתכוון להיגרר לקיטוב".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
גידגיד
עשה את הדבר הנכון, לחץ יד. מצדיע לך, המפקד08:51 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי
לך09:01 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א – http://שקרן!השלט%20הענק%20היה%20בידי%20האישה%20שאת%20ידיה%20לחץ!!
שקרן!השלט הענק היה בידי האישה שאת ידיה לחץ!!08:54 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מים עד נפש
לפני 4 ד' ממשלה חדלת אישים, מסיתה , מפקירה, מטורללת, יהירה, מנותקת, פאסיב אגרסיב, בכיינית וכל זה בזמן מלחמה. רציתם לכבוש את הרצועה, להשית שם ממשל צבאי ולהקים שם ישובים אבל...
לפני 4 ד' ממשלה חדלת אישים, מסיתה , מפקירה, מטורללת, יהירה, מנותקת, פאסיב אגרסיב, בכיינית וכל זה בזמן מלחמה. רציתם לכבוש את הרצועה, להשית שם ממשל צבאי ולהקים שם ישובים אבל אין לכם שום יכולת ביצוע. במקום זה אתם גם מגמגמים, גם מזגזגים, גם מדשדשים, גם מפקירים חטופים, גם מקריסים את מערך המילואים ואת הכלכלה, גם מסיתים נגד משפחות חטופים גם מסיתים נגד כל מי שלא בא לכם טוב בעין, כולל נגד צה״ל ושירותי הבטחון. הפקרתם את העוטף, את החטופים, את צפון המדינה. מאשימים את כל העולם במחדלים שלכם, לא מקימים ועדת חקירה ולא לוקחים אחריות על כלום. וכל זה בזמן מלחמה!המשך 09:01 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אפרים – http://שנאת%20חינם=חוסר%20אמפטיה%20ואכפתיה%20לאחר%20הוא%20תמצית%20הגלות.%20אסור%20לקרב%20בכוח%20את%20הגאולה.%20לכן%20חייבים%20להתמיד%20בפילוג
כה אמר השטן09:07 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוית – http://איפה%20היה%20חיל%20האויר%20בטבח%20השקמה%20לאוקטובר?
לפטר את בוגרי קרן וקסנר09:02 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח – http://דיפ%20סטייט/אנרכייה
תפנו את האשמות והדרישות אל ראשי מערכת הביטחון ! הם יודעים על כל מחט שזזה בערמת הזבל הנאזי העזתי אך לא מחלצים את שבויינו ומורחים אותנו על חיסול הנאזים/חמאס....
תפנו את האשמות והדרישות אל ראשי מערכת הביטחון ! הם יודעים על כל מחט שזזה בערמת הזבל הנאזי העזתי אך לא מחלצים את שבויינו ומורחים אותנו על חיסול הנאזים/חמאס. כל עוד ראשי מערכת הביטחון מתנהלים כפוליטיקאים מהשמאל והם חלק מהדיפ סטייט (ראייה לכך 99% מהלשעברים והנוכחים) זהו מצב מסוכן לביטחון אזרחי מדינת ישראל , הימין חייב מנהיג אכזרי שלא יתחשב בארורי קפלן ובג"ץ הדיפ סטייט וגרורותיו !!!המשך 10:08 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אפרים – http://שנאת%20חינם=חוסר%20אמפטיה%20ואכפתיה%20לאחר%20הוא%20תמצית%20הגלות.%20אסור%20לקרב%20בכוח%20את%20הגאולה.%20לכן%20חייבים%20להתמיד%20בפילוג
כה אמר השטן09:07 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוית – http://איפה%20היה%20חיל%20האויר%20בטבח%20השקמה%20לאוקטובר?
לפטר את בוגרי קרן וקסנר09:02 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מים עד נפש
לפני 4 ד' ממשלה חדלת אישים, מסיתה , מפקירה, מטורללת, יהירה, מנותקת, פאסיב אגרסיב, בכיינית וכל זה בזמן מלחמה. רציתם לכבוש את הרצועה, להשית שם ממשל צבאי ולהקים שם ישובים אבל...
לפני 4 ד' ממשלה חדלת אישים, מסיתה , מפקירה, מטורללת, יהירה, מנותקת, פאסיב אגרסיב, בכיינית וכל זה בזמן מלחמה. רציתם לכבוש את הרצועה, להשית שם ממשל צבאי ולהקים שם ישובים אבל אין לכם שום יכולת ביצוע. במקום זה אתם גם מגמגמים, גם מזגזגים, גם מדשדשים, גם מפקירים חטופים, גם מקריסים את מערך המילואים ואת הכלכלה, גם מסיתים נגד משפחות חטופים גם מסיתים נגד כל מי שלא בא לכם טוב בעין, כולל נגד צה״ל ושירותי הבטחון. הפקרתם את העוטף, את החטופים, את צפון המדינה. מאשימים את כל העולם במחדלים שלכם, לא מקימים ועדת חקירה ולא לוקחים אחריות על כלום. וכל זה בזמן מלחמה!המשך 09:01 13.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר