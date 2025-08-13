שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום (רביעי) כי אחרי טבח ה-7 באוקטובר הצבא צריך להיות תחת פיקוח.
כ"ץ אמר: "כשר הביטחון שממונה על צה"ל ומחויב בדין וחשבון לאזרחי מדינת ישראל – ולהם בלבד – אמשיך ללוות ולהנחות מקרוב את צה"ל ואת מערכת הביטחון, הן בתחום הפעלת הכוח בזירות השונות, עם מדיניות התקפית ברורה אותה אני מוביל, והן בתחום בניית הכוח, כולל בפיקוח הדוק על תחום המינויים.
בהתאם לחוק, אני הממונה על אישור המינויים מדרגת אל"מ ומעלה, והרמטכ"ל הוא בגדר הממליץ על האפשרויות השונות – ולכן גובש נוהל של התייעצות מוקדמת בין שר הביטחון לרמטכ"ל, נוהל שאותו צריך לבצע באופן מסודר ובדיונים מוקדמים כפי שהיה מרגע כניסתי לתפקיד שר הביטחון".
עוד הוא הוסיף: "אני גאה באיכות המינויים שאישרתי ובשדרת הפיקוד של צה"ל המתחדש במציאות שלאחר ה-7 באוקטובר, ומתכוון להמשיך באותה הדרך – מתוך שיקול דעת ענייני ומקצועי בלבד.
הניסיון לשנות כעת נהלים בהם עבדנו, אולי בעצת חבר יועצים אנטי-ממשלתיים הבוחשים בקלחת, ולהחליפם בניסיון לקבוע עובדות בשטח ובפגישות מאולתרות – לא יצלח. יש להצטער על הפגיעה המיותרת בקציני צה"ל, שרבים מהם גיבורים שמסרו עצמם למען ביטחון ישראל, ושהתנהלות זאת הביאה לפגיעה בהם".
לסיום אמר: "אני יודע לשבת עם צה"ל לדיוני עומק מבצעיים, לתת גיבוי חזק כאשר נדרש וגם לדרוש שינויים כאשר יש צורך. זהו תפקידי כשר הביטחון וכך עשיתי בכל תפקידיי בעבר.
ולכל הלשעברים מותחי הביקורת ומטיפי המוסר – קצת צניעות לא תזיק. תקראו את התחקירים שפרסם צה"ל על מה שקרה בצה"ל במשך תקופות כהונתכם בתפקידי הפיקוד הבכירים – על קבלת החלטות מוטעית באשר לבניין הכוח, על היוהרה, העיוורון וההתנשאות, על היעדר פיקוח ועל עומק המחדל העצום שהיה – תקראו ותשפילו מבט".
עבד כי ימלוך ... הבטטה המסריחה שנקראת שר הבטחון , עובד בשרותו של מלאך החבלה מושחתיהו , כדי להרוס את הצבא מבפנים , מעולם לא היתה פה ממשלה שפועלת נגד האזרחים בצורה כזו בוטה , זה יגמר בסוף במרד / מלחמת אזרחים כנגד הממשלה ההזויה הזו .
הממשלה הזו על כל חלקיה משקרת כמו שהיא נושמת , אנחנו כבר שנתיים במלחמה והם לא אוכפים את חוק הגיוס הקיים , במקום זה מצפים מאתנו לבוא לעוד 200 ימי מילואים ... איפה הבנים של ראש הממשלה ? קונים דירות בבריטניה וארה"ב... הממשלה הזו מובילה אותנו מאסון לאסון , מתהום לתהום , מצבנו הכלכלי נוראי , מצב שרותי הבריאות הוא כזה שאתה יכול למות לפני שתראה רופא מומחה או תצליח לקבוע תור לבדיקת MRI , על החינוך אין מה לדבר ... בטחון פנים זה מצרך מבוקש , שיא בגניבות , פריצות , רציחות , פרוטקשיין, דמי חסות, גניבות רכב והכל לאור יום , הצבא כבר קורס מרוב עומס ורק אידיוטים מוכנים להמשיך להתייצב למילואים , מצבנו הבינלאומי מעולם לא היה גרוע יותר , כל העולם מכיר במדינה פלסטינית, חוץ מארה"ב, וזה יביא מפולת נוספת והאשמות נוספות ברצח עם פשעי מלחמה, וחוקיות מפעל ההתנחלויות ... אנחנו כפסע מהתמוטטות המוחלטת ולא מהנצחון המוחלט ... כל ידידתנו בעולם תומכות לא רק במדינה פלסטינית אלא גם באמברגו נשק , וברגע שזה יגיע לאמברגו כלכלי ישראל מחוסלת, זה לאן שהביא אותנו השקרן בן שקרן ואוסף הסמרטוטים שמסביבוהמשך 08:28 13.08.2025
פיני
בתגובה ל: עבד כי ימלוך ... הבטטה המסריחה שנקראת שר הבטחון , עובד בשרותו של מלאך החבלה מושחתיהו , כדי להרוס את הצבא מבפנים , מעולם לא היתה פה ממשלה שפועלת נגד האזרחים בצורה כזו בוטה , זה יגמר בסוף במרד / מלחמת אזרחים כנגד הממשלה ההזויה הזו .
נגמרו ולא יחזרו הימים שהצבא עושה מה שהוא רוצה מי שלא נוח לו שילך הביתה. הרבה דם נשפך עי נפלים צבאיים שעשו עלינו רושם בשביעי באוקטובר!09:11 13.08.2025
גידגיד
נבוכדנצר, טיטוס, נתניהו. מחריבי הבתים08:49 13.08.2025
עבדים כי ימלוכו
אין להם תמיכה, נדבקים לכיסא ועושים נזקים.08:46 13.08.2025
אפרת
יישר כץ יישר כח עצום על ההוגעה החגה הנכונה והמדוייקת!! יש נטיה להאשים אק את הממשלה ולא את ולא הדגנרלים שכשלו. לכן חייבים להיות עם היד על הדופר שלא יקרה...
יישר כץ יישר כח עצום על ההוגעה החגה הנכונה והמדוייקת!! יש נטיה להאשים אק את הממשלה ולא את ולא הדגנרלים שכשלו. לכן חייבים להיות עם היד על הדופר שלא יקרה עוד טבח 7/10. ולכל הדגאנלים הכושלים הרופסים המקשרקשים צריך לומר: תסתמו ת'פה. כבר ראינו את הכשלון והחידלון שלכם עם הערכות שגויות מוטעות וטרגיותהמשך 08:38 13.08.2025
יגאל
במשפטים,עכשו בבטחון ובכל נושא,השרים השונים מחקים את ראש הממשלה בלהרוס ככל האפשר..הביתה נפלים!!08:55 13.08.2025
עזריאל
בתגובה ל: יגאל
הצבא עובד אצל אזרחי המדינה באמצעות ממשלת ושריה ומי שלא נוח לו שילך הביתה. די להפקרות בצבא.09:07 13.08.2025
רוזנברג – http://יש%20להחרים%20את%20התקשורת%20השמאלנית,%20שמתעללת%20בעם%20ובמדינה
יש להחרים את התקשורת השמאלנית, שמתעללת בעם ובמדינה09:06 13.08.2025
הרצי
השר צודק לגמרי!!!! בפעם האחרונה שהצבא עשה את מה שהוא רוצה כולו יצא לחופשה וקבלנו את ה07.10!!!!09:04 13.08.2025
מים עד נפש
לפני 4 ד' ממשלה חדלת אישים, מסיתה , מפקירה, מטורללת, יהירה, מנותקת, פאסיב אגרסיב, בכיינית וכל זה בזמן מלחמה. רציתם לכבוש את הרצועה, להשית שם ממשל צבאי ולהקים שם ישובים אבל...
לפני 4 ד' ממשלה חדלת אישים, מסיתה , מפקירה, מטורללת, יהירה, מנותקת, פאסיב אגרסיב, בכיינית וכל זה בזמן מלחמה. רציתם לכבוש את הרצועה, להשית שם ממשל צבאי ולהקים שם ישובים אבל אין לכם שום יכולת ביצוע. במקום זה אתם גם מגמגמים, גם מזגזגים, גם מדשדשים, גם מפקירים חטופים, גם מקריסים את מערך המילואים ואת הכלכלה, גם מסיתים נגד משפחות חטופים גם מסיתים נגד כל מי שלא בא לכם טוב בעין, כולל נגד צה״ל ושירותי הבטחון. הפקרתם את העוטף, את החטופים, את צפון המדינה. מאשימים את כל העולם במחדלים שלכם, לא מקימים ועדת חקירה ולא לוקחים אחריות על כלום. וכל זה בזמן מלחמה!המשך 09:00 13.08.2025
יגאל
במשפטים,עכשו בבטחון ובכל נושא,השרים השונים מחקים את ראש הממשלה בלהרוס ככל האפשר..הביתה נפלים!!08:55 13.08.2025
עזריאל
בתגובה ל: יגאל
הצבא עובד אצל אזרחי המדינה באמצעות ממשלת ושריה ומי שלא נוח לו שילך הביתה. די להפקרות בצבא.09:07 13.08.2025
גידגיד
נבוכדנצר, טיטוס, נתניהו. מחריבי הבתים08:49 13.08.2025
