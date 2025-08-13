בהמשך לוויכוח בין שר הביטחון ישרא כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר על המינויים בצה"ל, כ"ץ ממשיך לתקוף ואומר: "אחרי אירועי ה-7 באוקטובר אין יותר צבא שלא נמצא תחת פיקוח"

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום (רביעי) כי אחרי טבח ה-7 באוקטובר הצבא צריך להיות תחת פיקוח.

כ"ץ אמר: "כשר הביטחון שממונה על צה"ל ומחויב בדין וחשבון לאזרחי מדינת ישראל – ולהם בלבד – אמשיך ללוות ולהנחות מקרוב את צה"ל ואת מערכת הביטחון, הן בתחום הפעלת הכוח בזירות השונות, עם מדיניות התקפית ברורה אותה אני מוביל, והן בתחום בניית הכוח, כולל בפיקוח הדוק על תחום המינויים.

בהתאם לחוק, אני הממונה על אישור המינויים מדרגת אל"מ ומעלה, והרמטכ"ל הוא בגדר הממליץ על האפשרויות השונות – ולכן גובש נוהל של התייעצות מוקדמת בין שר הביטחון לרמטכ"ל, נוהל שאותו צריך לבצע באופן מסודר ובדיונים מוקדמים כפי שהיה מרגע כניסתי לתפקיד שר הביטחון".

עוד הוא הוסיף: "אני גאה באיכות המינויים שאישרתי ובשדרת הפיקוד של צה"ל המתחדש במציאות שלאחר ה-7 באוקטובר, ומתכוון להמשיך באותה הדרך – מתוך שיקול דעת ענייני ומקצועי בלבד.

הניסיון לשנות כעת נהלים בהם עבדנו, אולי בעצת חבר יועצים אנטי-ממשלתיים הבוחשים בקלחת, ולהחליפם בניסיון לקבוע עובדות בשטח ובפגישות מאולתרות – לא יצלח. יש להצטער על הפגיעה המיותרת בקציני צה"ל, שרבים מהם גיבורים שמסרו עצמם למען ביטחון ישראל, ושהתנהלות זאת הביאה לפגיעה בהם".

לסיום אמר: "אני יודע לשבת עם צה"ל לדיוני עומק מבצעיים, לתת גיבוי חזק כאשר נדרש וגם לדרוש שינויים כאשר יש צורך. זהו תפקידי כשר הביטחון וכך עשיתי בכל תפקידיי בעבר.

ולכל הלשעברים מותחי הביקורת ומטיפי המוסר – קצת צניעות לא תזיק. תקראו את התחקירים שפרסם צה"ל על מה שקרה בצה"ל במשך תקופות כהונתכם בתפקידי הפיקוד הבכירים – על קבלת החלטות מוטעית באשר לבניין הכוח, על היוהרה, העיוורון וההתנשאות, על היעדר פיקוח ועל עומק המחדל העצום שהיה – תקראו ותשפילו מבט".