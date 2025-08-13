ראש ממשלת ניו זילנד כריסטופר לקסון תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "היעדר הסיוע ההומניטרי, העקירה הכפויה של תושבי הרצועה והסיפוח של עזה הם מזעזעים לחלוטין, ונתניהו הלך רחוק מדי"

הביקורת הבינלאומית גוברת: ראש ממשלת ניו זילנד, כריסטופר לקסון, תקף בחריפות היום (רביעי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת על רקע הרחבת הלחימה ברצועת עזה והמשבר ההומניטרי.

"אני חושב שנתניהו איבד את זה, הוא איבד קשר עם המציאות" אמר לקסון במענה לשאלות כתבים. מה שאנחנו רואים במהלך הלילה, ההתקפה על עיר עזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין".

לטענתו, "היעדר הסיוע ההומניטרי, העקירה הכפויה של תושבי הרצועה והסיפוח של עזה הם מזעזעים לחלוטין, ונתניהו הלך רחוק מדי".

כזכור, מוקדם יותר השבוע שר החוץ של ניו זילנד הודיע כי ארצו שוקלת להכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר. ההודעה של ניו זילנד הגיעה במקביל להודעה דומה מצד ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, שציין כי ההכרזה תתבסס על התחייבויות של הרשות הפלסטינית.