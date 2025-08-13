ברקע העימותים בין הרמטכ"ל הנוכחי אייל זמיר לשר הביטחון ישראל כ"ץ, תא"ל במיל' ארז וינר חושף מהן המילים שהוא שמע מהרמטכ"ל כשרק נכנס לתפקיד

תא"ל במיל' ארז וינר ומי שהיה בעבר עוזר הרמטכ"ל, חשף היום (רביעי) בראיון בגלי ישראל מה המילים שאמר הרמטכ"ל אייל זמיר כשנכנס לתפקיד.

"אייל זמיר הוא לא אורח שבא מבחוץ, אני רוצה להאמין ולקוות שהוא לא יגרר לקרבות מהסוג הזה של שימוש בתקשורת ובאהדת הציבור אליו כדי לנצח את שר הביטחון", אמר וינר.

עוד הוא חשף: "כשזמיר נכנס לתפקידו שמעתי מה זמיר אמר על ניצחון והכרעה ועל מה הוא מתכוון שיקרה מבלי לעגל פינות, הוא אמר את זה יותר מפעם אחת למפקדים בצה"ל, כמו כן אושרה איתו תכנית מרובת יעדים… אז צריך להפנות אליו את השאלה: מה קרה שהוא שינה את עמדותיו פתאום.

נכון שיש דברים שרואים משם שלא רואים מכאן אבל זה מעבר לזה. כשהוא נכנס לתפקיד הוא אמר לי, כראש צוות התכנון בדרום, מה הם הדברים שהוא מאמין בהם, ולאחר מכן הוא הלך לכיוונים אחרים".