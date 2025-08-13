תא"ל במיל' ארז וינר ומי שהיה בעבר עוזר הרמטכ"ל, חשף היום (רביעי) בראיון בגלי ישראל מה המילים שאמר הרמטכ"ל אייל זמיר כשנכנס לתפקיד.
"אייל זמיר הוא לא אורח שבא מבחוץ, אני רוצה להאמין ולקוות שהוא לא יגרר לקרבות מהסוג הזה של שימוש בתקשורת ובאהדת הציבור אליו כדי לנצח את שר הביטחון", אמר וינר.
עוד הוא חשף: "כשזמיר נכנס לתפקידו שמעתי מה זמיר אמר על ניצחון והכרעה ועל מה הוא מתכוון שיקרה מבלי לעגל פינות, הוא אמר את זה יותר מפעם אחת למפקדים בצה"ל, כמו כן אושרה איתו תכנית מרובת יעדים… אז צריך להפנות אליו את השאלה: מה קרה שהוא שינה את עמדותיו פתאום.
נכון שיש דברים שרואים משם שלא רואים מכאן אבל זה מעבר לזה. כשהוא נכנס לתפקיד הוא אמר לי, כראש צוות התכנון בדרום, מה הם הדברים שהוא מאמין בהם, ולאחר מכן הוא הלך לכיוונים אחרים".
מה דעתך בנושא?
מה שקרה זה , שהמילואים לא באים ... ולסדיר אין כבר כח ... ולצבא חסרים 20,000 לוחמים ותומכי לחימה אם לא יותר ... תחשוב כמה פצועים יש לנו , וכמה הלומי קרב ותבין מה סדר הגודל של הכוחות החסרים ...
נתניהו מוכן להקריב אלפים כדי להחזיק עוד יום על הכסא ... ובזמן שאנחנו מתים בעזה , הוא דואג לסדר את ילדיו עם דירות בבריטניה וארה"ב... יש לנו ראש ממשלה שיותר דומה לסנדק של ארגון פשע... הוא מוקף באוסף חברי הקואלציה שיותר ויותר נראים כמו חבורת "החיילים" שלו או "הקופים" שלו ... זה לאן שהגיע המדינה בראשות נתניהו ... רקבון שהביא את המדינה לאסון הגדול ביותר בתולדותיה, למשבר כלכלי שהטפשים עוד לא קולטים , לשסע חברתי שלא היה כמוהו, לבידוד בינלאומי מוחלט , ישראלים נרדפים בכל חור בעולם , ופה הפשיעה משתוללת , שיא ברציחות, שיא בגניבות, שיא בפרוטקשן, שיא בפשיעה חקלאית , שיא בגניבת כלי רכב , שיא בגבית דמי חסות , אין בטחון פנים , אין חינוך , אין סעד , אין בריאות , הלומי קרב מתאבדים ולאף אחד לא אכפת , חיילים מתאבדים וזה לא מזיז , עסקים מתמוטטים, חברות פושטות רגל , וכל זה לא כולל את אלפי החללים ועשרות אלפי הפצועים, ומאות אלפי חסרי הדיור ... מי האדיוט שרוצה כזה ראש ממשלה ?המשך 08:32 13.08.2025
ודייק ! – http://ארז%20וינר%20לא%20אלוף.%20חיבוק%20הדב%20של%20משמרות%20החונטה%20יכול%20להפיל%20כל%20אחד.%20אבל%20אני%20עדיין%20סומך%20על%20זמיר.
.08:36 13.08.2025
מה מי
"מה הם הדברים שהוא מאמין בהם" ? מה הם? ? ? סרוגים עושים הכל כדי לקבל טראפיק!08:44 13.08.2025
גידגיד
נבוכדנצר, טיטוס, נתניהו. מחריבי הבתים08:50 13.08.2025
אש – http://וינר
וינר זה מי ששרה נתניהו והבן המהולל שלה ימנו לרמטכ״ל (אם יוכלו…) ויחד איתו יביאו את האסונות הכי כבדים לעם ישראל. די עם ההתלהמויות, שבענו מהם. בלי כל המשיחיסטים עם ישראל עשה את מלחמת 67 בשישה ימים ואת המלחמה הכי נוראית של יום כיפור בפחות מחודש עם ניצחונות מזהירים. המשיחיסטים בנו את חמס שנים ארוכות ועכשיו מחפשים סיבות לכישלונות, מאשימים את כל העולם מבלי לנסות לבחון מה פגום באג׳נדה הימנית חסרת השכל והתחבלנות. למשל, הרעיון ההזוי להקים ישובים בעזה. חוסר היכולת לנטרל את הבעיות ההומניטריות בעזה ואת שונאת כל העולם שגואה וגואה. כמעט שנתיים בהובלת ביבי, סמוטריץ ובן גביר ותראו מה קיבלנו. רק וינר חסר לנו פה.המשך 09:01 13.08.2025
חנוך – http://מכונת%20הרעל%20הפנתה%20את%20התותח%20לכיוון%20אייל%20זמיר?
זהו סוד ידוע שממשלת ישראל הנוכחית אינה אחראית לשום בעיה ולשום כישלון וכשיש בעיה זה תמיד בגלל האנשים "הרעים": ראש השב"כ, הרמטכ"ל, היועהמ"שית של הממשלה, היועהמש"ית של הכנסת, שופטי בג"צ, בני גנץ, נפתלי בנט, אנשי האוצר, הפרקליטות, ח"כ אדלשטיין, הקפלניסטים, משפחות החטופים, התשקורת וכו' וכו' אז עכשיו מתברר שגם הרמטכ"ל שהממשלה עצמה בחרה הפך להיות אחראי לכישלון וכל שופר שיכול לפמפם את המסר הזה, גם ארז וינר המקורב לשר סמוטריץ', מתנדב לסייע למכונת הרעל.המשך 09:08 13.08.2025
יגאל
יש לנו "גרון עמוק משלנו". בלי קשר לנושא הנוכחי, אתה ממש רכילאית זקנה.זה לא נכלל במסגרת הנושאים שבדרגתך ותפקידך השתיקה יפה להם? מה עוד היפצת?09:06 13.08.2025
זהו סוד ידוע שממשלת ישראל הנוכחית אינה אחראית לשום בעיה ולשום כישלון וכשיש בעיה זה תמיד בגלל האנשים "הרעים": ראש השב"כ, הרמטכ"ל, היועהמ"שית של הממשלה, היועהמש"ית של הכנסת, שופטי בג"צ, בני גנץ, נפתלי בנט, אנשי האוצר, הפרקליטות, ח"כ אדלשטיין, הקפלניסטים, משפחות החטופים, התשקורת וכו' וכו' אז עכשיו מתברר שגם הרמטכ"ל שהממשלה עצמה בחרה הפך להיות אחראי לכישלון וכל שופר שיכול לפמפם את המסר הזה, גם ארז וינר המקורב לשר סמוטריץ', מתנדב לסייע למכונת הרעל.המשך 09:08 13.08.2025
יגאל
יש לנו "גרון עמוק משלנו". בלי קשר לנושא הנוכחי, אתה ממש רכילאית זקנה.זה לא נכלל במסגרת הנושאים שבדרגתך ותפקידך השתיקה יפה להם? מה עוד היפצת?09:06 13.08.2025
אש – http://וינר
וינר זה מי ששרה נתניהו והבן המהולל שלה ימנו לרמטכ״ל (אם יוכלו…) ויחד איתו יביאו את האסונות הכי כבדים לעם ישראל. די עם ההתלהמויות, שבענו מהם. בלי כל המשיחיסטים עם ישראל עשה את מלחמת 67 בשישה ימים ואת המלחמה הכי נוראית של יום כיפור בפחות מחודש עם ניצחונות מזהירים. המשיחיסטים בנו את חמס שנים ארוכות ועכשיו מחפשים סיבות לכישלונות, מאשימים את כל העולם מבלי לנסות לבחון מה פגום באג׳נדה הימנית חסרת השכל והתחבלנות. למשל, הרעיון ההזוי להקים ישובים בעזה. חוסר היכולת לנטרל את הבעיות ההומניטריות בעזה ואת שונאת כל העולם שגואה וגואה. כמעט שנתיים בהובלת ביבי, סמוטריץ ובן גביר ותראו מה קיבלנו. רק וינר חסר לנו פה.המשך 09:01 13.08.2025
