פעילים פרו פלסטינים השחיתו את ביתו ורכבו של מנכ"ל קרן הסיוע ההומניטרית לעזה, ג'ון אקרי, כשריססו כיתוב מאיים: "מוות ל-GHF"

אירוע חריג בארה"ב: פעילים פרו פלסטינים השחיתו הלילה (רביעי) את ביתו ורכבו של מנכ"ל קרן הסיוע ההומניטרית לעזה (GHF), ג'ון אקרי. בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה כי התוקפים ריססו על המדרכה מחוץ לביתו כיתוב האומר "מוות ל-GHF".

◾Activists in the U.S. damaged the property of John Acree, director of the Gaza Humanitarian Foundation (GHF), that was responsible for the systematic killing of hundreds of starved Palestinians in Gaza. ◾Follow:https://t.co/1tQuCXsRo9 pic.twitter.com/NjC5dwsz1N — Michael Cook (@Michael91387113) August 13, 2025

כזכור, מאז תחילת מבצע חלוקת הסיוע ההומניטרי בעזה, הקרן האמריקנית חילקה יותר מ-115 מיליון מנות לתושבי עזה. מנגד, בחמאס זעמו על הפעילות האמריקנית וניהלו קמפיין נרחב כדי להכשיל אותו – כשבין היתר הופצו הודעות מזוייפות על מיקומי המתחמים, וכן נרשמו מספר תקריות של תקיפת אזרחים שחיכו מחוץ לאזורי החלוקה. עוד דווח על איומים נרחבים נגד עובדי הקרן מצד פעילי חמאס.

למרות זאת, עד כה ה-GHF המשיך לפעול לחלוקת מזון בעזה. "צוותנו ממשיך לפעול בהצלחה בסביבה ההומניטרית המאתגרת ביותר בעולם, בנחישות ובדחיפות. אנו מתאימים כל העת את פעילותנו כדי למקסם את הבטיחות של האזרחים ושל עובדי הסיוע, ומשפרים את מערכות התקשורת שלנו כדי שאנשים ידעו בדיוק מתי והיכן יוכלו לקבל מזון" אמר אקרי שלשום. "בנינו מערכת שעובדת, ואנו ערוכים לשתף פעולה עם הקהילה ההומניטרית הרחבה כדי להביא יותר מזון ליותר אנשים".