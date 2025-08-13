שר התחבורה הצרפתי פיליפ טבארו הודיע כי פקח הטיסה שאמר "Free Palestine" לטייסי אל על בעת המראתם מפריז הושעה מתפקידו באופן מיידי: "העונש חייב להתאים לחומרת המעשה"

יום אחרי התקרית החריגה בשדה התעופה שארל דה גול בפריז, שר התחבורה הצרפתי פיליפ טבארו הודיע היום (רביעי) כי פקח הטיסה שאמר "Free Palestine" לטייסי אל על בעת המראתם אמש הושעה מתפקידו באופן מיידי, והליך משמעתי נפתח בעניינו.

"ניתוח ההקלטות מוכיח שהטענות נגד בקר התנועה האווירית היו נכונות. הוא הושעה מכל תפקידיו עד להודעה חדשה, והליכים משמעתיים נפתחו באופן מיידי" אמר טבארו. "העונש חייב להתאים לחומרת המעשה".

לדבריו, "האירוע ראוי לגינוי מכיוון שהוא מפר את כללי התקשורת ברדיו, אשר נדרשים להיות מוגבלים כדי לשמור על הבטיחות והסדירות של התנועה האווירית. בנוסף, הם נבעו מאי-כיבוד חובת הסודיות של עובד המדינה ופגעו בתדמית השירות הציבורי".

כאמור, אמש דווח כי פקח טיסה בשדה התעופה בפריז פנה לטייסים בטיסת אל על, ואמר להם "Free Palestine" במערכת הקשר בזמן רגעי ההמראה. הטייסים דיווחו על התקרית להנהלת החברה, שפתחה בבדיקת האירוע ונמצאים בקשר עם הרשויות המקומיות.

"החברה רואה בחומרה את האירוע שהתרחש אמש, שבמסגרתו פקח טיסה צרפתי פנה לטייס בצורה שאינה מקצועית ואינה הולמת" נמסר מאל על. "אנו פועלים בנושא מול הרשויות בישראל, שמצויות בקשר עם הרשויות בצרפת".