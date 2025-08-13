מחקר בינלאומי חדש מגלה: הדופאמין לא רק מייצר הנאה אלא משפיע על המוטיבציה ותחושת המאמץ, ומסייע בלמידה יעילה

הדופאמין מוכר כחומר שמעניק תחושת הנאה. המוח משחרר אותו כשאנחנו חווים רגע מרגש, מסיימים משימה בהצלחה או נהנים מפעילות שאנחנו אוהבים. מחקר חדש מראה שלדופאמין יש גם תפקיד נוסף – הוא משפיע על האופן שבו אנחנו מרגישים את המאמץ המנטלי.

המחקר הופיע ב־Nature Communications, כשד"ר אנדרו וסטברוק מאוניברסיטת רוטגרס הוביל את צוות החוקרים. אליו הצטרפו חוקרים מהולנד, שבדיה וארה"ב. הם בדקו איך אנשים מחליטים אם שווה להשקיע אנרגיה מנטלית.

צוות המחקר ערך ניסויים עם עשרות מתנדבים, שפתרו משימות מחשב בזמן שהחוקרים עקבו אחרי פעילות המוח. הם גילו שהמוח משתמש בשני מסלולי למידה: מסלול מהיר המתבסס על זיכרון עבודה, ומסלול איטי המבוסס על יצירת הרגלים לאורך זמן. כאשר רמות הדופאמין עלו – באופן טבעי או בעקבות תרופות כמו ריטלין – המשתתפים שמרו על מיקוד זמן רב יותר. הם פתרו בעיות מהר ודיווחו שהאתגרים מרגישים קלים. שינוי בתחושת המאמץ הגביר את המוטיבציה וההתמדה.

החוקרים מסבירים שדופאמין לא רק משפר ריכוז. הוא גם גורם למוח לתייג משימות כקלות יותר. כשהאתגר מרגיש פשוט, אנחנו ניגשים אליו ברצון וממשיכים עד הסוף. הבנה כזו יכולה לשנות את שיטות העבודה והלמידה במגוון תחומים.

המסקנות רלוונטיות לכולם – מתלמידים ועד מנהלים בחברות גדולות. התאמת סביבה או טיפול שיגבירו דופאמין במידה הנכונה עשויה לעזור להגביר התמדה, להפחית שחיקה ולשפר ביצועים.

במחקר השתתפו גם פרופ' רושן קולס, פרופ' מייקל פרנק, ד"ר ליקה הופמאנס וד"ר אן קולינס. כולם רואים בממצאים צעד חשוב בהבנת הקשר בין כימיה מוחית לתפקוד יום־יומי.