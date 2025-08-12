מנעול הדלתות במשרד המשפטים הוחלף, וכשהגיעו נציגי היועמש"ית להיכנס למקום הם לא הצליחו להיכנס. השר לוין בתגובה: היועמש"ית עושה שימוש לא מורשה בלשכת השר

עובדי לשכת היועמ״שית הגיעו היום לעבודתם וגילו כי אינם יכולים להיכנס למשרדיהם. על פי גורמים במשרד המשפטים, המהלך בוצע בהנחיית שר המשפטים יריב לוין, כך פורסם בחדשות כאן ע"י רועי ינובסקי ותמר אלמוג.

עוד באותו נושא סביבת השר לוין: "אם זה נכון – זה חמור מאוד" 22:24 | חני אדרי 6 0 😀 👏

בחדשות 13 דווח כי מי שהחליף את המנעולים הוא לא אחר מאשר נהגו של שר המשפטים לוין ובהוראתו המפורשת.

השר לוין: היועמ"שית עושה שימוש לא מורשה בלשכתי

מלשכת סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין נמסר: "מדובר בטענה שהיא לא פחות מהזויה. המנעולים בלשכת השר בתל אביב אכן הוחלפו. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו״ד בהרב מיארה. הנסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר הוא עוד דוגמה להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה מתפקידה".