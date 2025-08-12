עובדי לשכת היועמ״שית הגיעו היום לעבודתם וגילו כי אינם יכולים להיכנס למשרדיהם. על פי גורמים במשרד המשפטים, המהלך בוצע בהנחיית שר המשפטים יריב לוין, כך פורסם בחדשות כאן ע"י רועי ינובסקי ותמר אלמוג.
בחדשות 13 דווח כי מי שהחליף את המנעולים הוא לא אחר מאשר נהגו של שר המשפטים לוין ובהוראתו המפורשת.
השר לוין: היועמ"שית עושה שימוש לא מורשה בלשכתי
מלשכת סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין נמסר: "מדובר בטענה שהיא לא פחות מהזויה. המנעולים בלשכת השר בתל אביב אכן הוחלפו. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו״ד בהרב מיארה. הנסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר הוא עוד דוגמה להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה מתפקידה".
אזרח – http://דיפ%20סטייט%20של%20הפריבילגים
פארסה במשרד: מי נועל את הדלת בפני היועמש"ית? השר שנבחר ברוב בדמוקרטיה לנהל את מערכת המשפט !!!19:54 12.08.2025
ממשלה של הזויים
בתגובה ל: אזרח
ובחסות הדמוקרטיה מבצע עבירות!!! סולברג עצר את ה"פיטורין" בגלל ההליך הלא חוקי, כי הם לא הצליחו להקים ועדה (אף אחד לא היה מוכן לשבת בועדה) אז הם עברו על החוק ואז כל שר עובר מחדש על החוק. טירלול מוחלט.20:45 12.08.2025
שירי מנתניה
פסיכופט. שתגיש תלונה במשטרה ומנעולן + תביעה שמשלם על המנעולן.19:45 12.08.2025
מה דעתי ? הוא פורע חוק – http://והוא%20חייב%20לשלם%20על%20זה.%20
מחיר פוליטי ואישי.20:28 12.08.2025
רונן
בריון ועבריין כמצופה משר המשפטים של ממשלת הפשע והרשע20:39 12.08.2025
גאה להיות משתמט – http://יריב%20לוין%20אתה%20הרי%20כן%20שרתת%20בצבא%20ויש%20לך%20רשיון%20לנשק%20והמבין%20יבין
תדאג לנטרל את היועמש"ית ויפה שעה אחת קודם, האם יש איסור הסתה לניטרול20:55 12.08.2025
שי
אימלה הבנאדם חולה נפש!!!20:43 12.08.2025
