עובדי לשכת היועמ״שית הגיעו היום לעבודתם וגילו כי אינם יכולים להיכנס למשרדיהם. על פי גורמים במשרד המשפטים, המהלך בוצע בהנחיית שר המשפטים יריב לוין, כך פורסם בחדשות כאן ע"י רועי ינובסקי ותמר אלמוג.

בחדשות 13 דווח כי מי שהחליף את המנעולים הוא לא אחר מאשר נהגו של שר המשפטים לוין ובהוראתו המפורשת.

 

משרד המשפטים בירושלים. (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

השר לוין: היועמ"שית עושה שימוש לא מורשה בלשכתי

מלשכת סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין נמסר: "מדובר בטענה שהיא לא פחות מהזויה. המנעולים בלשכת השר בתל אביב אכן הוחלפו. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו״ד בהרב מיארה. הנסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר הוא עוד דוגמה להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה מתפקידה".