תיעוד: צה”ל מפרסם כי בתקיפה אווירית ממוקדת חוסלו בשבוע שעבר חמישה מחבלים חמושים, אשר שהו בסמוך לרכב שסומן בסמל ארגון סיוע הומניטרי בינלאומי

תיעוד: מחבלים חמושים פעלו בחסות סמל מזויף של ארגון בינלאומי שהוצב על גבי רכב ברצועת עזה – וחוסלו מהאוויר.

צה”ל מפרסם כי בתקיפה אווירית ממוקדת חוסלו בשבוע שעבר חמישה מחבלים חמושים, אשר שהו בסמוך לרכב שסומן בסמל ארגון הסיוע ההומניטרי הבינלאומי "המטבח המרכזי העולמי" (WCK), למרות שלא היה לו כל שיוך לארגון, תוך שהיוו איום על כוחותינו.

08:50 | דוד פרוידיגר

מצורף תיעוד של המחבלים החמושים שביצעו שימוש ציני ושקרי ברכב שסומן בסמל ארגון ה-WCK:

תיעוד חיסול המחבלים. (צילום: דובר צה"ל)

המחבלים הדביקו את הסמל במכוון ולבשו ווסטים צהובים, בניסיון להסוות את פעילותם ולהימנע מפגיעה, תוך שימוש ציני במעמד ובאמון שמקבלים ארגוני הסיוע. נציגי מת”ק עזה במתפ”ש אימתו את המידע עם ארגון ה-WCK, אשר אישר כי לרכב שנצפה ברצועה עם סמל הארגון אין קשר לפעילות הארגון.

בימים האחרונים זוהה הרכב במרחב דיר אל-באלח, כשבסמוך אליו מספר מחבלים חמושים אשר היוו איום על הכוחות בשטח. בסגירת מעגל מהירה, כלי טיס של חיל האוויר חיסל את המחבלים.

חמאס ויתר ארגוני הטרור מנצלים את המאמץ ההומניטרי לקידום מטרות טרור, על חשבון רווחת האוכלוסייה בעזה. צה”ל, באמצעות מתפ”ש, ימשיך לפעול בשיתוף פעולה עם ארגוני הסיוע הבינלאומיים על מנת למנוע את ניצולם למטרות טרור.