חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, מונה ליו"ר ועדת חוץ וביטחון והמציאות המוכרת חוזרת: זעקות, השמצות ואזהרות על פטור גורף לחרדים

לראשונה מאז הדחתו של ח"כ יולי אדלשטיין מתפקיד יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ניהל היום (שלישי) ח"כ בועז ביסמוט את הוועדה. "הגורל הושיב אותי כאן להוביל את חוק הגיוס", אמר ביסמוט בפתח הדיון, "נעשה זאת באופן יעיל ובשיתוף פעולה".

בשבוע שעבר נפגש ביסמוט עם נציגי תנועות 'המילואימניקים' כדי לשמוע את עמדותיהם ולנסות להגיע להבנות. הפגישה, כך לפי משתתפים, התנהלה בכבוד וללא צעקות או התפרצויות. אחד מראשי עמותות המילואימניקים סיפר לסרוגים: "ביסמוט מגיע עם רצון טוב. הוא מבין את האחריות ומבין שאנחנו צריכים להיות שותפים, ולא שיסגרו דילים על גבנו". עם זאת, הוא הוסיף: "ברור לכולם איך הוא הגיע לתפקיד ומה מצפים ממנו – בעיקר מהמפלגות החרדיות".

הרב דב ליאור על גיוס חרדים (צילום: שימוש חופשי)

המפלגות החרדיות מצידן רואות בהחלפת היו"ר הזדמנות לקדם דרישות משמעותיות: ביטול צווי הגיוס שנשלחו, הסרת סעיף הפיקוח האישי על הגעת תלמידים לישיבה, וביטול הסנקציות על ישיבות שלא עומדות ביעדי הגיוס.

אלא שבקשתו של ביסמוט ל"סגנון אחר בוועדה" לא שרדה זמן רב. הדיון הידרדר לקרבות צעקות בין נציגי האופוזיציה והקואליציה – מחזה שהפך לשגרה בשנים האחרונות, והמחיש עד כמה חוק הגיוס נותר פצע פוליטי פתוח. בשיאו של העימות, ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) יצא בחריפות לעבר ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) וקרא לו: "תשתוק, משתמט".

עם סיום הדיון, חברת הכנסת שרון ניר (ישראל ביתנו) אמרה לסרוגים: "ביסמוט מונה למשימה אחת; לחוקק את חוק ההשתמטות ולעגן פטור גורף לחרדים. הקואליציה מפקירה את המשרתים ומעודדת את המשתמטים, בעוד הרבנים וחברי הכנסת החרדים קוראים 'לא להתגייס חס וחלילה' – והשתיקה שלה רועמת".

השאלה שנותרה פתוחה היא: האם ביסמוט יצליח לגשר על הפערים, או שהוועדה תהפוך לזירה נוספת במלחמת ההתשה הפוליטית סביב גיוס החרדים?