לראשונה מאז הדחתו של ח"כ יולי אדלשטיין מתפקיד יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ניהל היום (שלישי) ח"כ בועז ביסמוט את הוועדה. "הגורל הושיב אותי כאן להוביל את חוק הגיוס", אמר ביסמוט בפתח הדיון, "נעשה זאת באופן יעיל ובשיתוף פעולה".
בשבוע שעבר נפגש ביסמוט עם נציגי תנועות 'המילואימניקים' כדי לשמוע את עמדותיהם ולנסות להגיע להבנות. הפגישה, כך לפי משתתפים, התנהלה בכבוד וללא צעקות או התפרצויות. אחד מראשי עמותות המילואימניקים סיפר לסרוגים: "ביסמוט מגיע עם רצון טוב. הוא מבין את האחריות ומבין שאנחנו צריכים להיות שותפים, ולא שיסגרו דילים על גבנו". עם זאת, הוא הוסיף: "ברור לכולם איך הוא הגיע לתפקיד ומה מצפים ממנו – בעיקר מהמפלגות החרדיות".
המפלגות החרדיות מצידן רואות בהחלפת היו"ר הזדמנות לקדם דרישות משמעותיות: ביטול צווי הגיוס שנשלחו, הסרת סעיף הפיקוח האישי על הגעת תלמידים לישיבה, וביטול הסנקציות על ישיבות שלא עומדות ביעדי הגיוס.
אלא שבקשתו של ביסמוט ל"סגנון אחר בוועדה" לא שרדה זמן רב. הדיון הידרדר לקרבות צעקות בין נציגי האופוזיציה והקואליציה – מחזה שהפך לשגרה בשנים האחרונות, והמחיש עד כמה חוק הגיוס נותר פצע פוליטי פתוח. בשיאו של העימות, ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) יצא בחריפות לעבר ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) וקרא לו: "תשתוק, משתמט".
עם סיום הדיון, חברת הכנסת שרון ניר (ישראל ביתנו) אמרה לסרוגים: "ביסמוט מונה למשימה אחת; לחוקק את חוק ההשתמטות ולעגן פטור גורף לחרדים. הקואליציה מפקירה את המשרתים ומעודדת את המשתמטים, בעוד הרבנים וחברי הכנסת החרדים קוראים 'לא להתגייס חס וחלילה' – והשתיקה שלה רועמת".
השאלה שנותרה פתוחה היא: האם ביסמוט יצליח לגשר על הפערים, או שהוועדה תהפוך לזירה נוספת במלחמת ההתשה הפוליטית סביב גיוס החרדים?
מה דעתך בנושא?
10 תגובות
2 דיונים
גל
האמת הסנקציות המוצעות כל עוד לא מושתתוצ על כל החברה בשווה כולל ערבים זה סוג של אנטישמיות.ושנאת חרדים פנימית.18:12 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי – את מי זה מענין עובדות........................
את מי זה מעניין החילונים והמזרוחניקים מתחמקים שנים מהשתמטות הערבים מהשתמטות חילוני המצפון מהשתמטות של רבים בחברה הדרוזית וההשתמטות החילונית במסווה גלצ ותאטרון צהל שתרמו רבות להכרעת חמאס, על תפריע להם עם עובדות, תן להם להוציא את האנטשמיות שלהם על חרדים, ואז הם יתפלאו שהגווים מוציאים עליהם אנטישמיות ברחבי העולם19:15 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דודו
בתגובה ל: אבי
כל כך הרבה גזענות בפוסט אחד... שכחת את הנוצרים בארץ...20:58 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי אתה צודק – אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים
אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים הם לא מעיזים לבקר את המשטמטים האלימים על סף הפלילי את החילונים השמאלניים גוטליב אמרה שהם כבר ב100אלףלא מעיזים על הארבים הרצחניים שהורגים אחד את השני ועולה למדינה מליארדים רק רת לומדי התורה והאברכים שבאמת לומדיםתורה הם מקללים ברשתות ובאתרים משמיצים ומבזים והרבנים שלהם שותקים! יפה הנפש שתמיד מגשרים! לא מוצאים כף זכות לחרדים שכל משאלתם לא ללכת לצבא של תערובת נשים בכל מקום הביאו ראיה מכמה "חשמונאיקים" מקולקלים שהכל שם"דבש" שם אז לא, כמה חילים איכותים אמרו שיש נשים בכל מקום שאתה זקוק ורואים את בירידה הרוחנית שלהסרוגים אז למען השםתבינו את עובדי ה' והמקולקלים יעעופו לצבא אתמול!19:34 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי אתה צודק – אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים
אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים הם לא מעיזים לבקר את המשטמטים האלימים על סף הפלילי את החילונים השמאלניים גוטליב אמרה שהם כבר ב100אלףלא מעיזים על הארבים הרצחניים שהורגים אחד את השני ועולה למדינה מליארדים רק רת לומדי התורה והאברכים שבאמת לומדיםתורה הם מקללים ברשתות ובאתרים משמיצים ומבזים והרבנים שלהם שותקים! יפה הנפש שתמיד מגשרים! לא מוצאים כף זכות לחרדים שכל משאלתם לא ללכת לצבא של תערובת נשים בכל מקום הביאו ראיה מכמה "חשמונאיקים" מקולקלים שהכל שם"דבש" שם אז לא, כמה חילים איכותים אמרו שיש נשים בכל מקום שאתה זקוק ורואים את בירידה הרוחנית של הסרוגים19:34 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי אתה צודק – אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים
אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים הם לא מעיזים לבקר את המשטמטים האלימים על סף הפלילי את החילונים השמאלניים גוטליב אמרה שהם כבר ב100אלףלא מעיזים על הארבים הרצחניים שהורגים אחד את השני ועולה למדינה מליארדים רק רת לומדי התורה והאברכים שבאמת לומדיםתורה הם מקללים ברשתות ובאתרים משמיצים ומבזים והרבנים שלהם שותקים! יפה הנפש שתמיד מגשרים! לא מוצאים כף זכות לחרדים שכל משאלתם לא ללכת לצבא של תערובת נשים בכל מקום הביאו ראיה מכמה "חשמונאיקים" מקולקלים שהכל שם"דבש" שם אז לא, כמה חילים איכותים אמרו שיש נשים בכל מקום19:35 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שי
בתגובה ל: גל
הערבים לומדים לשנוא את מדינת ישראל בבית הספר שממומן על ידי משלמי המיסים, ובמסגדים בארץ מטיפים לשנאה. אותם תרצו לגייס?20:56 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דני
ברור לכולם שביסמוט בא למשוך זמן... למתוח את חוק הגיוס, הוא רק צריך להעמיד פנים לשני הצדדים שהוא באמת מנסה.. עד הבחירות....20:52 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן פ
אני כיהודי לא שבע נחת ממה שעושים לחרדים.איך אפשר לקרא לזה חוק השתמטות כאשר מגייסים 10000אלף?זה פשוט פוליטי מגעיל20:37 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן
בתגובה ל: דן פ
תקרא את החוק ותבין שמרמים אותנו. אין באמת סנקציות ולא באמת מגייסים. חוצמזה שהחרדים, אם היו באמת עם איכפתיות למדינת ישראל, היו קוראים לחרדים שלא לומדים ללכת להתגייס. אפילו את זה לא עשו. לפני 40 שנה גם חרדים גוייסו בלי בעיות. הם סחטו את הליכוד וקיבלו חוק גורף. מה היום? סוחטים את הליכוד ובינתיים לא מתגייסים20:55 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גל
האמת הסנקציות המוצעות כל עוד לא מושתתוצ על כל החברה בשווה כולל ערבים זה סוג של אנטישמיות.ושנאת חרדים פנימית.18:12 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי – את מי זה מענין עובדות........................
את מי זה מעניין החילונים והמזרוחניקים מתחמקים שנים מהשתמטות הערבים מהשתמטות חילוני המצפון מהשתמטות של רבים בחברה הדרוזית וההשתמטות החילונית במסווה גלצ ותאטרון צהל שתרמו רבות להכרעת חמאס, על תפריע להם עם עובדות, תן להם להוציא את האנטשמיות שלהם על חרדים, ואז הם יתפלאו שהגווים מוציאים עליהם אנטישמיות ברחבי העולם19:15 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דודו
בתגובה ל: אבי
כל כך הרבה גזענות בפוסט אחד... שכחת את הנוצרים בארץ...20:58 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי אתה צודק – אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים
אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים הם לא מעיזים לבקר את המשטמטים האלימים על סף הפלילי את החילונים השמאלניים גוטליב אמרה שהם כבר ב100אלףלא מעיזים על הארבים הרצחניים שהורגים אחד את השני ועולה למדינה מליארדים רק רת לומדי התורה והאברכים שבאמת לומדיםתורה הם מקללים ברשתות ובאתרים משמיצים ומבזים והרבנים שלהם שותקים! יפה הנפש שתמיד מגשרים! לא מוצאים כף זכות לחרדים שכל משאלתם לא ללכת לצבא של תערובת נשים בכל מקום הביאו ראיה מכמה "חשמונאיקים" מקולקלים שהכל שם"דבש" שם אז לא, כמה חילים איכותים אמרו שיש נשים בכל מקום שאתה זקוק ורואים את בירידה הרוחנית שלהסרוגים אז למען השםתבינו את עובדי ה' והמקולקלים יעעופו לצבא אתמול!19:34 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי אתה צודק – אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים
אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים הם לא מעיזים לבקר את המשטמטים האלימים על סף הפלילי את החילונים השמאלניים גוטליב אמרה שהם כבר ב100אלףלא מעיזים על הארבים הרצחניים שהורגים אחד את השני ועולה למדינה מליארדים רק רת לומדי התורה והאברכים שבאמת לומדיםתורה הם מקללים ברשתות ובאתרים משמיצים ומבזים והרבנים שלהם שותקים! יפה הנפש שתמיד מגשרים! לא מוצאים כף זכות לחרדים שכל משאלתם לא ללכת לצבא של תערובת נשים בכל מקום הביאו ראיה מכמה "חשמונאיקים" מקולקלים שהכל שם"דבש" שם אז לא, כמה חילים איכותים אמרו שיש נשים בכל מקום שאתה זקוק ורואים את בירידה הרוחנית של הסרוגים19:34 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי אתה צודק – אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים
אבי אתה צודק הסרוגים הגזימו בשנאתם לחרדים הם לא מעיזים לבקר את המשטמטים האלימים על סף הפלילי את החילונים השמאלניים גוטליב אמרה שהם כבר ב100אלףלא מעיזים על הארבים הרצחניים שהורגים אחד את השני ועולה למדינה מליארדים רק רת לומדי התורה והאברכים שבאמת לומדיםתורה הם מקללים ברשתות ובאתרים משמיצים ומבזים והרבנים שלהם שותקים! יפה הנפש שתמיד מגשרים! לא מוצאים כף זכות לחרדים שכל משאלתם לא ללכת לצבא של תערובת נשים בכל מקום הביאו ראיה מכמה "חשמונאיקים" מקולקלים שהכל שם"דבש" שם אז לא, כמה חילים איכותים אמרו שיש נשים בכל מקום19:35 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שי
בתגובה ל: גל
הערבים לומדים לשנוא את מדינת ישראל בבית הספר שממומן על ידי משלמי המיסים, ובמסגדים בארץ מטיפים לשנאה. אותם תרצו לגייס?20:56 12.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר