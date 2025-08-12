בעזה דווח כי אתמול (שני) בוצע מבצע יוצא דופן של כוח צה"ל במרכז הרצועה. לפי הדיווחים, הכוח פעל בתוך אוטובוס המשמש להובלת משטחים והוציא את הפלסטיני איסמאעיל עבד אל-כרים ח'טאב מדיר אל-בלח לחקירה. מדובר באזור שנחשב לצומת פעילות מרכזי.

עם חזרת הכוח מהמבצע, יצאו מהרחבה בתקיפות אינטנסיביות לכיוון דיר אל-בלח. לא פורסמו פרטים נוספים על מהלך המבצע או על מצבו של החשוד.

(צילום: דובר צה"ל)

נזכיר, כי הדיווחים האחרונים מציינים שבימים ובשבועות האחרונים הרחיב צה"ל את פעילותו מעבר לעיר עזה אל תוך מחנות הפליטים המרכזיים, לרבות נושאיראת (נוסייראת), בורייג' ודיר אל-בלח – אזורים שנחשבו עד כה לשטחי שליטה של חמאס ולא נתונים לפעילות צה"ל בשגרה.