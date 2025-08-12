בעזה דווח כי אתמול (שני) בוצע מבצע יוצא דופן של כוח צה"ל במרכז הרצועה. לפי הדיווחים, הכוח פעל בתוך אוטובוס המשמש להובלת משטחים והוציא את הפלסטיני איסמאעיל עבד אל-כרים ח'טאב מדיר אל-בלח לחקירה. מדובר באזור שנחשב לצומת פעילות מרכזי.
עם חזרת הכוח מהמבצע, יצאו מהרחבה בתקיפות אינטנסיביות לכיוון דיר אל-בלח. לא פורסמו פרטים נוספים על מהלך המבצע או על מצבו של החשוד.
נזכיר, כי הדיווחים האחרונים מציינים שבימים ובשבועות האחרונים הרחיב צה"ל את פעילותו מעבר לעיר עזה אל תוך מחנות הפליטים המרכזיים, לרבות נושאיראת (נוסייראת), בורייג' ודיר אל-בלח – אזורים שנחשבו עד כה לשטחי שליטה של חמאס ולא נתונים לפעילות צה"ל בשגרה.
שפו לכוחות הביטחון, הצלחה מסחררת. בעזה כבר אי מלחמה. בדיוק כמו בשטחי הגדה. בפעם האחרונה שעיתונאים נקראו לסקר את עזה, ביקש אחד המחטים ממקלען של הכוח, שיתחבא מעבר לגבעת חול...
שפו לכוחות הביטחון, הצלחה מסחררת. בעזה כבר אי מלחמה. בדיוק כמו בשטחי הגדה. בפעם האחרונה שעיתונאים נקראו לסקר את עזה, ביקש אחד המחטים ממקלען של הכוח, שיתחבא מעבר לגבעת חול וירה צרורות כדי שהעיתונאים יתרשמו מעצימות הלחימה. נו שויין!! אחרי שנתיים של לחימה ללא אספקה כלשהיא מהחוץ, לחמאס נגמרה התחמושת והאמל"ח. אין עוד בעזה כוח צבאי שעומד מול צהל. אלה אגדות שמספרים להדיוטיות מצויות!!המשך 20:20 12.08.2025
