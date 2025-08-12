כוח מיוחד של צה"ל פעל אתמול בדיר אל־בלח כשהוא מוסווה בתוך אוטובוס מסחרי, ועצר פלסטיני שנחשד בפעילות טרור; במהלך החילוץ בוצעו תקיפות נרחבות באזור

בעזה דווח כי אתמול (שני) בוצע מבצע יוצא דופן של כוח צה"ל במרכז הרצועה. לפי הדיווחים, הכוח פעל בתוך אוטובוס המשמש להובלת משטחים והוציא את הפלסטיני איסמאעיל עבד אל-כרים ח'טאב מדיר אל-בלח לחקירה. מדובר באזור שנחשב לצומת פעילות מרכזי.

עם חזרת הכוח מהמבצע, יצאו מהרחבה בתקיפות אינטנסיביות לכיוון דיר אל-בלח. לא פורסמו פרטים נוספים על מהלך המבצע או על מצבו של החשוד.

(צילום: דובר צה"ל)

נזכיר, כי הדיווחים האחרונים מציינים שבימים ובשבועות האחרונים הרחיב צה"ל את פעילותו מעבר לעיר עזה אל תוך מחנות הפליטים המרכזיים, לרבות נושאיראת (נוסייראת), בורייג' ודיר אל-בלח – אזורים שנחשבו עד כה לשטחי שליטה של חמאס ולא נתונים לפעילות צה"ל בשגרה.