סגן נשיא איראן מוחמד רזא עארף הצהיר כי טהראן עשויה לנהל משא ומתן ישיר עם ארה"ב אם "הנסיבות יהיו נכונות", אך דחה את הדרישות להפסיק העשרת אורניום.

סגן נשיא איראן, מוחמד רזא עארף, הצהיר היום (שלישי) כי טהראן עשויה להסכים לנהל משא ומתן ישיר עם ארצות הברית – אם יתקיימו "הנסיבות המתאימות". הדברים צוטטו בסוכנות הידיעות האזרית APA.

עארף הדגיש כי כל מו"מ יותנה בכך שהצד השני יפגין רצון כנה לפתור את המחלוקות, אך הבהיר שדרישות המערב להפסיק את העשרת האורניום הן "בלתי מציאותיות". לדבריו, איראן לא תוותר על "זכותה לפיתוח גרעיני לצרכים אזרחיים" – אך לא שלל פשרות עתידיות במסגרת הסכם כולל.

האמירה החריגה מגיעה על רקע עימותים חריפים בין איראן למערב סביב תוכנית הגרעין, התמיכה האיראנית בארגוני טרור והחשש מהידרדרות צבאית נוספת בין איראן וישראל.

דבריו של סגן הנשיא מגיעים גם על רקע משבר מים חריף שמכה במדינה, כאשר במסדרונות המשטר האיראני חוששים באופן אמיתי מהאפשרות שידרשו לבקש סיוע בינלאומי מהמערב.

אספקת המים האיראנית הקיימת צפויה להגיע לרמות קריטיות תוך ימים בודדים, ויכולה להיגמר לחלוטין תוך שבועות. מציאות כזו תותיר בפני האיראנים אפשריות מועטות.

אחת מהן היא לאפשר לאזרחיהם לגווע בצמא, או להרכין ראש ולבקש את סיוע המערב.