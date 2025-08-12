בני סבטי, מומחה לאיראן, מעריך כי המשטר בטהראן שואף לשדר יציבות זמנית – לא מתוך רצון בשינוי אסטרטגי, אלא כדי להרוויח זמן ולחזור בהמשך לעימות. ומה הסבירות לעימות נוסף בין המדינות?

המומחה לאיראן בני סבטי, התייחס להתנהלות של משטר האייתוללות באיראן מאז המלחמה עם ישראל, והעניק את התחזית שלו לתרחיש של עימות נוסף בין המדינות.

בראיון לאתר 'מאקו' אמר סבטי: "הירידה החדה בהצהרות הלוחמניות מצד בכירי משמרות המהפכה איננה מקרית. בטהראן מבקשים כעת לשדר שקט, אך לא כדי לשנות כיוון אלא כדי להרוויח זמן. המשטר סבור כי כל עוד הנהגתו שרדה במערכה והמנהיג העליון לא נפגע, ניתן לספוג את הנזקים, לדחות את ההכרעות ולהמתין להזדמנות חדשה לפרוץ קדימה".

סבטי מעריך כי הסירוב האיראני להכיר בתבוסה, יחד עם הפצת תעמולה על שיקום המערכים שנפגעו, עלול להוביל להסלמה. "זה כמו ילד עקשן בשכונה שבכל פעם שהוא מקבל מכות הוא קם ואומר, 'לא קרה לי כלום'".

לדבריו, יתכן שטהראן תבחר בהתגרויות מדורגות כדי לשדר עמידות מבלי לרצות עימות ישיר. "זה לאו דווקא מתוך רצון במלחמה, אלא כחלק מהצורך לשמר תדמית של עמידות", הסביר. "יכול להיות שאיראן תתחיל בהתגרויות עד כדי כך שתספק לישראל את ההצדקה הנוספת הזאת", הוא מזהיר.

סבטי שיתף את הראיון בחשבונו ברשת X וכתב: "לאור ריבוי השאלות על הסיכוי לתקיפה מפתיעה של איראן נגד ישראל, ראיון שלי (ואחרים)-הסבירות למעשה שגעון איראני נמוכה מאוד כי היכולות שלהם לא שוקמו, והם אלה שדווקא מפחדים מתקיפה ישראלית ולכן משמיעים איומים בחזרה. אז עדיף לכולם לחסוך במילות איום".