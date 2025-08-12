ראש הממשלה בנימין נתניהו, יתראיין הערב (שלישי) בשעה 19:00 לערוץ i24news, בריאיון בלעדי עם העיתונאי שרון גל.
מדובר באירוע חריג בתקשורת הישראלית, שכן נתניהו נוהג להתראיין לרוב לתקשורת בינלאומית בלבד. כאשר הוא מתראיין לגופי תקשורת בישראל – זה נעשה כמעט תמיד בערוץ 14. הפעם, כאמור, בחר נתניהו להתייצב מול מצלמות i24news.
על פי הפרומו שהופץ על ידי הערוץ, נתניהו צפוי להתייחס לשאלה הגדולה ביותר של החודשים האחרונים: האם בידי איראן עדיין ישנו אורניות מועשר? בנוסף, נתניהו ישתף ברגע בו הוא רואה את ליבת החודשים האחרונים.
יו
שאלות קשות הולכות להיות. בטח...16:35 12.08.2025
רון
נו באמת זה דורש כתבה עיתונאית? ביבי מתראיין אצל עוד עיתונאי שהוא אלא בערוץ 14 אבל היה שם עד לפני דקה בטוחה שיהיה ראיון ביקורתי ויענה על כל השאלות שיש ל70-80%...
נו באמת זה דורש כתבה עיתונאית? ביבי מתראיין אצל עוד עיתונאי שהוא אלא בערוץ 14 אבל היה שם עד לפני דקה בטוחה שיהיה ראיון ביקורתי ויענה על כל השאלות שיש ל70-80% מהעם שלא מרוצים מהממשלה הכושלת המפלגת והעבריינית שלוהמשך 16:30 12.08.2025
פרדי – תבינו.הזקן עם הקוצב פוחד פחד מוות מערוץ 12
עדיף בשבילו ערוצי זבל חנפנים16:49 12.08.2025
