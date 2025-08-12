נתניהו, שנמנע לרוב מראיונות לכלי תקשורת ישראליים למעט ערוץ 14, יתארח לראשונה בערוץ i24news מול המגיש שרון גל

ראש הממשלה בנימין נתניהו, יתראיין הערב (שלישי) בשעה 19:00 לערוץ i24news, בריאיון בלעדי עם העיתונאי שרון גל.

מדובר באירוע חריג בתקשורת הישראלית, שכן נתניהו נוהג להתראיין לרוב לתקשורת בינלאומית בלבד. כאשר הוא מתראיין לגופי תקשורת בישראל – זה נעשה כמעט תמיד בערוץ 14. הפעם, כאמור, בחר נתניהו להתייצב מול מצלמות i24news.

על פי הפרומו שהופץ על ידי הערוץ, נתניהו צפוי להתייחס לשאלה הגדולה ביותר של החודשים האחרונים: האם בידי איראן עדיין ישנו אורניות מועשר? בנוסף, נתניהו ישתף ברגע בו הוא רואה את ליבת החודשים האחרונים.