שריפה פרצה ביעד בית קשת בצפון - סרוגים

שריפה פרצה ביעד בית קשת בצפון
צוותי כיבוי רבים מתחנות טבריה והסביבה, בסיוע קק"ל ומטוסי כיבוי נלחמים כעת בלהבות בשריפה שפרצה ביער בית קשת בגליל בתנאי מזג אוויר קשים ורוחות
11צוותי כיבוי מתחנת טבריה פועלים לכיבוי מספר מוקדי שריפה בשטח יער בית קשת. לוחמי האש פועלים לבלום את התפשטות האש, בתנאי מזג אוויר קשים הכוללים חום כבד ורוחות.
לאירוע הוזנקה רביעיית מטוסים מטייסת הכיבוי האווירי ״אלעד״, ובשטח פועל גם צוות קק”ל.
מדוברות כבאות והצלה צפון נמסר כי "11 צוותי כיבוי ממחוז צפון פועלים בשעה זו בשריפה נרחבת ביער בית קשת, בסיוע 4 מטוסי כיבוי מטייסת ״אלעד״ וצוותי קק״ל. השריפה מתפשטת במספר מוקדים בשטח היער, בתנאי מזג אוויר קשים הכוללים חום כבד ורוחות חזקות.
מפקד האירוע: "אירוע מורכב"
מפקד האירוע, עאדל חרב: “מדובר באירוע מורכב עם ריבוי מוקדי בעירה, כאשר תנאי מזג האוויר – החום הכבד והרוחות – מקשים מאוד על פעולות הכיבוי. אנו פועלים בכל הכוח לבלימת האש ומניעת התפשטותה.”
בצהריים פרצה שריפה גם באיזור יער אשתאול שבקרבת בית שמש, שגרמה לסגירתו לתנועה של כביש 44.