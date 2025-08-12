בפעם השלישית השבוע: שיא חדש לצריכת חשמל בישראל - סרוגים
שיא כל הזמנים בצריכת החשמל נשבר היום בפעם השלישית השבוע – 16,970 מגהוואט, כ-1,000 יותר מהשיא שנרשם אתמול, עקב גל החום הכבד.

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים12.08.25 16:18  י״ח באב תשפ״ה
  Photo by Mila Aviv/Flash90

שיא כל הזמנים בצריכת החשמל בישראל נשבר היום (שלישי) בפעם השלישית ברציפות השבוע, על רקע גל החום הכבד השורר ברחבי הארץ. בשעה 15:06 נמדדה צריכה של 16,970 מגהוואט, נתון הגבוה בכ-1,000 מגהוואט מהשיא "הישן" שנקבע רק אתמול.

בחברת החשמל מסבירים כי העלייה החריגה בצריכה נובעת משימוש אינטנסיבי במערכות מיזוג האוויר, תעשייה וצרכנים פרטיים גם יחד, נוכח הטמפרטורות הגבוהות שנמדדות בימים האחרונים.

מדובר בצריכה שלא נראתה כדומתה בישראל, כאשר שיאי השימוש נשברים באופן יום יומי פעם אחר פעם בעקבות גל החום הכבד האופף את המדינה.

התחזיות מצביעות על כך שגם בימים הקרובים צפויה הצריכה להישאר גבוהה במיוחד, ואם תנאי מזג האוויר הקיצוניים יימשכו – ייתכן שיקבעו שיאים חדשים נוספים.

גל חום
ישראל
צריכת החשמל
