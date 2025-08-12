הדסה בן ארי מגיבה לשיר החדש של חנן בן ארי - סרוגים

(צילום: ללא קרדיט)

הסופרת ואשת התקשורת, הדסה בן ארי, הגיבה לשירו החדש של הזמר חנן בן ארי, ממנו היא התגרשה לפני כשנה. השיר של בן ארי 'גל עיניי' נחשף הבוקר, וכבר כבש את הרשתות החברתיות עם ביקורות מחמיאות ומפרגנות.

בן ארי העלתה חלק מהשיר וכתבה: "גל עיניי. כמה חיכינו לשיר הזה. לפעמים אני חושבת שאני שומעת את הילדים שרים אותו מתוך שינה".

לאחר מכן היא תייגה את חנן בן ארי וכתבה: "וואו. בהצלחה".

האזינו לשיר החדש של חנן בן ארי – "גל עיניי"

כאמור, הזמר והמוזיקאי האהוב, חנן בן ארי, הכריז על אלבום חדש, ושחרר סינגל ראשון ממנו היום (שלישי). הסינגל נקרא "גל עיניי", ויש מאחוריו סיפור שבן ארי מגדיר כ-"מטורף", אך לא חושף אותו. השיר מציג מסע פנימי של התמודדות עם משבר, חיפוש משמעות ואמונה בתוך כאוס רגשי וקיומי.

עם יציאת השיר, פנה בן ארי לקהל שלו וכתב: "בתקופה הקרובה אני הולך לדבר איתכם רק בשירים. כל חודש שיר חדש", הבטיח. "עד ליציאת האלבום כולו בתאריך 1.1.26 בעזרת השם".

עוד באותו נושא מה קרה כשאלון אבוטבול וחנן בן ארי נפגשו בסמטה חשוכה? לכתבה המלאה בסרוגים >

על השיר החדש הוא מספר: "לשיר הראשון קוראים 'גל עיניי'. יום אחד אספר לכם על הלילה המטורף שבו השיר הזה נולד בטעות, באולפן שהגעתי אליו בטעות, עם אנשים שלא הכרתי עד לאותו רגע. איך התחלנו עם דף ריק בשתיים בלילה, ובחמש בבוקר כבר צרחתי אותו ברכב כל הדרך חזרה לפרדס חנה: 'עוד יהיה לך ט – ו – ב, עוד יהיה לך ש – ק – ט'.

הוא סיים בהקדמה מרגשת: "מוקדש בהערצה לכל החיילות והחיילים הגיבורים והגיבורות שממשיכים להילחם עבורנו ולאפשר לנו לחיות כאן. ובתפילה לשחרורם המיידי של כל אחינו ואחיותינו החטופים, ובתוכם זיוי וגלי ברמן שלנו, שאני מתגעגע אליהם כל כך, וכבר לא מסוגל להביט למשפחות שלהם בעיניים. אוהב, חנן".