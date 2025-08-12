עוד אירוע אנטישמי: שפכו "דם" על שגרירות ישראל בהאג - סרוגים

צילום: משרד החוץ

הבוקר (שלישי) התרחש בהאג, הולנד, אירוע אנטישמי חמור מול בניין שגרירות ישראל. שלושה אנשים הגיעו לכניסה הראשית של השגרירות, שפכו צבע אדום המדמה דם על המדרכה והקירות, וניפצו את דלת הכניסה למבנה.

כוחות הביטחון המקומיים הגיעו למקום במהירות, עצרו את השלושה והעבירו אותם לחקירה בתחנת המשטרה. גורמי ביטחון הדגישו כי האירוע טופל ללא פגיעות בנפש, וכל עובדי השגרירות לא נפגעו ונמצאים בשלום.

במערכת הדיפלומטית של ישראל גינו בחריפות את המעשה, האירוע מצטרף לשרשרת של אירועים אנטישמיים אלימים, כחלק מגל הסתה גובר באירופה בשנה האחרונה.