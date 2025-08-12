גוטרש: "ישראל ברשימת התראה", דנון: "האשמות חסרות בסיס" - סרוגים

(ללא קרדיט)

עימות נוסף: מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש שלח היום (שלישי) מכתב חריג שהועבר לשגריר ישראל באו"ם דני דנון, בו הזהיר כי ישראל נכנסה לקטגוריית "התראה" לקראת הכללה אפשרית בדו"ח השנתי הבא של האו"ם על אלימות מינית באיזורי עימות.

המכתב מלווה את פרסום הדו"ח הנוכחי, בו נכתב כי קיימת "דאגה חמורה" למידע מהימן על אלימות מינית מצד כוחות הביטחון הישראליים נגד פלסטינים במספר בתי כלא, מתקן מעצר ובסיס צבאי – ובכלל זה מתקני "שדה תימן". גוטרש טען כי בשל סירובה של מדינת ישראל לאפשר גישה למפקחי האו"ם, מתקשה הארגון לקבוע באופן חד משמעי דפוסים ומגמות, אך מתריע על "חשש משמעותי" מהימצאות דפוסי אלימות מינית מתועדים.

המזכ"ל הוסיף ופרט שורה של צעדים שישראל נדרשת לנקוט באופן מיידי, בהם: הוראות פיקוד ברורות נגד אלימות מינית, מנגנוני אכיפה וענישה, חקירת כל תלונה אמינה, התחייבויות אישיות של מפקדים, ומתן גישה חופשית לאו"ם למעקב והגשת סיוע הומניטרי. עוד הדגיש כי בתקופת הדיווח הבאה (דו"ח 2025) יבחן אם ישראל יישמה את הצעדים הללו וקובע כי הדבר ישפיע ישירות על ההחלטה אם להכניס את ישראל לרשימה בדו"ח הבא.

בעקבות קבלת המכתב, דנון הגיב בחריפות – כשתקף את גוטרש והכחיש את הטענות המיוחסות לישראל. "המזכ"ל בוחר שוב לאמץ ככתבן וכלשונן האשמות חסרות בסיס, שנשענות על פרסומים מגמתיים" אמר. "על האו"ם להתמקד בפשעי המלחמה המזעזעים של חמאס ובשחרור כל החטופים. ישראל לא תירתע מהגנה על אזרחיה ותמשיך לפעול על פי החוק הבינלאומי".