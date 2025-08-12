משתתפת "חתונה ממבט שני": "לא תכננתי להתחתן, אבל עדיין מאמינה באהבה"

הילה ומתן, חתונה ממבט שני (באדיבות קשת 12)

אתמול בערב (שני9, שודר בקשת 12 פרק הבכורה של התוכנית החדשה "אהבה ממבט שני" – גרסה מיוחדת של "אהבה ממבט ראשון". התוכנית מיועדת לאנשים בפרק ב' בחיים. שני זוגות נפגשו לראשונה מתחת לחופה בתאילנד, התחתנו והתחילו מסע זוגי מול המצלמות. הזוגות שיתפו באינסטגרם פוסטים אישיים ומרגשים לאחר השידור, שחושפים את הרגשות, הפחדים והתקוות שלהם.

הזוג הראשון: בין עו"ד קשוחה למנהל מנוסה

ירדן שלומי, בת 38 מקריית מוצקין, היא אמא לארבעה ילדים ועורכת דין בעלת משרד לדיני משפחה. שרון שואן, בן 56 מעפולה, הוא אב לארבעה, גונדר בדימוס ומרצה עצמאי בנושאי ניהול. בפוסט מרגש שפרסמה ירדן לאחר השידור, היא חשפה את הצד הרך שמאחורי האישה העצמאית: "הו, הסוד נחשף. אחרי הכל מסתבר שהעו"ד הקשוחה, האישה העצמאית הזו שלא צריכה אף אחד, הצינית, לא ויתרה על אהבה ואשכרה טסה לתאילנד כדי לתת הזדמנות אמיתית לאהבה."

ירדן סיפרה על הפחד מהקשרים, על אהבתה לעצמאות ועל ההחלטה לשחרר שליטה ולסמוך על המומחים. היא תיארה את שרון כ"אלפא של אמא של האלפא" והוסיפה בהומור: "שיהיה לנו בהצלחה מה שנקרא". היא סיימה בהודיה לקהל על הפרגון והאהבה.

שרון, מצידו, שיתף בפוסט שלו על ההפתעה מההרפתקה: "אם הייתם אומרים לי לפני שנה שאני אחפש זוגיות מול מצלמות… בתאילנד… הייתי צוחק בקול." הוא דיבר על ההתלבטות אם הוא מוכן לפתוח את הלב אחרי 35 שנות שירות, ועל ההחלטה לקפוץ למים. שרון הודה לירדן על הצחוקים, השיחות וההקשבה, ואמר: "הזכרת לי שאפשר לפתוח את הלב, להוריד מגננות, ופשוט להיות אני." הוא רמז על התחלה של סיפור שרק מתחיל להיחשף.

רגע הפגישה של ירדן ושרון:

ירדן ושרון, חתונה ממבט שני (באדיבות קשת 12)

הזוג השני: רופאה ויזם קולינרי במסע משותף

הילה עמיחי, בת 42 מנירית, היא אמא לשני ילדים ורופאה מרדימה בבית חולים. מתן גל, בן 45 מקיבוץ העוגן, הוא אב לשתי בנות ויזם קולינרי.

הילה פרסמה פוסט כנה על ההחלטה להשתתף בתוכנית: "לפני כמה חודשים נפלה בחלקי הזדמנות של פעם בחיים. באופן טבעי, אני לא מהאנשים שמחפשים את קדמת הבמה, ובטח שלא את מידת החשיפה שמגיעה איתה."

היא סיפרה על פרק ג' בחייה – נישואים, ילדים, גירושים וזוגיות נוספת – ועל הפגישה עם מתן: "מתן בא בלב פתוח ויחד עברנו מסע מטלטל, מרגש, מסעיר ובעיקר מדהים." הילה הודתה שהיא לא תכננה להתחתן שוב, אבל עדיין מאמינה באהבה.

מתן, בפוסט פילוסופי, הסביר את הבחירה שלו: "היוש פריים טיים 🙂 אז למה בעצם? אנחנו חיים בעולם כאוטי… אתה בוחר אם המניע שלך הוא פחד או אהבה." הוא דיבר על בחירה באהבה במקום פחד, על לקיחת אחריות ומינוף הזדמנויות. מתן הזמין את הקהל להצטרף למסע עם הילה: "אישה, פרטנרית, בת זוג, שותפה… על השיאים, ההתרגשויות והתהומות שמחכים לנו."

רגע הפגישה של הילה ומתן:

הילה ומתן, חתונה ממבט שני (באדיבות קשת 12)

אז מי יהיו הזוגות הבאים שיתחתנו בפעם הראשונה שהם נפגשים? ואיזה זוגות יבנו אהבה אמיתית? נמשיך לצפות כדי לגלות.