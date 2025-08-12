מנהיגת האופוזיציה באוסטרליה: "אבטל את ההכרה בפלסטינים" - סרוגים

סוזן לי, מנהיגת האופוזיציה. ללא קרדיט.

מנהיגת האופוזיציה באוסטרליה, סוזן לי, הצהירה היום (שלישי) כי אם תיבחר לראשות הממשלה, תפעל לבטל את החלטת ראש הממשלה אלבניז להכיר במדינה פלסטינית.

לדבריה, ההכרה שהעניקה ממשלת הלייבור מהווה טעות אסטרטגית ופוגעת באינטרסים של אוסטרליה ובמאמצי השלום במזרח התיכון.

לי הדגישה כי עמדת הקואליציה נשארה עקבית לאורך השנים – הכרה במדינה פלסטינית צריכה להינתן רק לאחר מו״מ ישיר והסכם שלום כולל בין הצדדים. "החלטה חד-צדדית כזו שולחת מסר שגוי ומחלישה את תהליך השלום", אמרה.

דבריה מגיעים לאחר הודעת ראש הממשלה אנתוני אלבניז על כוונת ממשלתו להכיר בפלסטין באופן רשמי בעצרת האו״ם הקרובה. המהלך עורר ויכוח ציבורי ופוליטי באוסטרליה, עם תגובות חריפות מצד הקהילה היהודית ומצד תומכי ישראל, לצד תמיכה מצד ארגונים פרו-פלסטיניים.

לי הבטיחה כי ממשלת קואליציה בראשותה תחזיר את המדיניות האוסטרלית לקו המסורתי, ותעמוד לצד ישראל עד שיושג הסדר שלום מוסכם בין שני הצדדים.