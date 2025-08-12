כ"ץ מחזיר מכה לרמטכ"ל: "שר הביטחון לא ידון במינויים" - סרוגים
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב בחריפות להודעת הרמטכ"ל על סבב מינויים בצה"ל: הוא לא יעסוק ולא יאשר את המינויים שהוצעו, וטוען כי הם לא תואמו עמו מראש.

12.08.25 14:21  י״ח באב תשפ״ה
כ"ץ מחזיר מכה לרמטכ"ל: "שר הביטחון לא ידון במינויים"
שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר תגובה חריפה להודעת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר על סבב מינויים בצמרת צה"ל, וקבע כי לא יעסוק או יאשר את המינויים שהציע הרמטכ"ל.

לפי לשכת שר הביטחון, הרמטכ"ל קיים דיון שיבוצים "ללא תיאום והסכמה מוקדמת", בניגוד לנוהל המקובל. השר הוסיף כי הוא לא מתכוון לדון במינויים בשבועיים הקרובים, אלא לאחר שיבחן את החומר ויגבש את עקרונות המדיניות בנושא. לאחר מכן, התהליך יתחיל מחדש, כאשר יוצגו בפניו כל המועמדים הפוטנציאליים לכל תפקיד, כפי שהיה עד כה.

בין המינויים שהציע הרמטכ"ל: תת-אלוף ברק חירם לראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ציון רצון למפקד קורס פיקוד ומטה, ותת-אלוף מנור ינאי לראש מטה זרוע היבשה. כמו כן, הוצעו מינויים נוספים לתפקידי פיקוד ומטה, כולל מפקדי אוגדות ומפקדי חטיבות.

העימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל מצית מחדש את הדיון בנושא התנהלות צה"ל תחת הדרג המדיני, ומה שנראה כאתגר ישיר שמשגר הרמטכ"ל בעת האחרונה לסמכות הממשלה.

כאשר בשבועות האחרונות הדלפות מסביבת הרמטכ"ל יצאו באופן גורף כנגד מדיניות הממשלה, בעוד דיווחים נוספים שלא הוכחשו רמזו על כוונת הרמטכ"ל להתפטר במידה ועמדתו לא תתקבל.

כעת שר הביטחון כ"ץ נעמד על הרגליים האחוריות, ומשתמש בסמכותו כשר הביטחון בעימות עם זמיר.

12 תגובות - 7 דיונים מיין לפי
1
פועל לפגיעה ברמטכל...
שר ההשתמטות, הכלבלב של ביבי | 12-08-2025 14:25
פועל לפגיעה ברמטכל ובצהל, בעת מלחמה
לממשלה דרוש רמטכ"ל אוכל מוות - משיחיסט -מטורף
סוכן קטאר בלשכה | 12-08-2025 15:54
ויש הרבה כאלה.
הוא גבר וראוי להיות רה"מ הבא של ישראל
אין על ישראל כץ | 12-08-2025 15:03
הוא גבר וראוי להיות רה"מ הבא של ישראל מתנה שיש לנו אנשי הימין אדם נועז שהשמאלל ידברר את עצמו לדעת את מי הם מעניינים הרמטכל הזה ברימו אותו מאשפתות מי הוא כל גבר חוץ מאנטלגנטי מה ראו בו? כץ תלך בכוחך ותצליח אתה מתגלה כמנהיג
2
הרסתם את מערכת המשפט, הרסתם את..., הרסתם את..
אפרים | 12-08-2025 14:48
הרסתם את המשטרה; הרסתם את הרבנות; הרסתם את בתי הדין הרבניים; הרסתם את השב"כ; הרסתם את משרד החינוך; כעת התור להרוס את צה"ל.
עוד חודשיים אקבל דרכון זר ואברח מפה
אחד שמבין עניין | 12-08-2025 16:18
מרחוק אראה בעצב את חורבן הבית השלישי.
3
י מ י ן = ב ג י ד ה
דן | 12-08-2025 15:08
לא סתם ראיתם כל הזמן בוגדים מחוץ לכם...
4
עסקן עלוב שלא...
רונן | 12-08-2025 15:11
עסקן עלוב שלא ראוי לנהל חנות מכולת מרים ידו על צבא הגנה לישראל. וכל האידיוטים השימושים בהתנחלויות מריעים לבוגד שמפרק את הצבא
5
קטאריהו נגד מדינת ישראל
מיואש למדי | 12-08-2025 15:16
הוא החליט להרחיב את המדינה.
מגיע לכם. דפקתם...
ליכודניק | 12-08-2025 15:33
מגיע לכם. דפקתם אותנו עם מפאי - אנו נחריב את המדינה שלכם, נבלות
6
במי הוא מתנקם? מי...
שאול | 12-08-2025 15:27
במי הוא מתנקם? מי ייפגע אם לא הצבא שנלחם בעוז? לחרדים הוא ירוץ בזחילה מעכשיו לעכשיו
7
התנהגותו של זמיר...
מגיב | 12-08-2025 15:32
התנהגותו של זמיר תמוהה. עוד לא נתן פקודה לחשוף את מחוללי עלילת הדם בשדה תימן. עושה רושם מצער שהולך בעקבות הרצי הכושל ומנסה לנהל את הדרג המדיני. לא לבזבז את זמננו על זמיר. להחליף את זמיר עכשיו אם חשוב לנו שחמאס לא יישאר בשלטון בעזה.