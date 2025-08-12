כ"ץ מחזיר מכה לרמטכ"ל: "שר הביטחון לא ידון במינויים" - סרוגים

Photo by Arie Leib Abrams/Flash90

שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר תגובה חריפה להודעת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר על סבב מינויים בצמרת צה"ל, וקבע כי לא יעסוק או יאשר את המינויים שהציע הרמטכ"ל.

לפי לשכת שר הביטחון, הרמטכ"ל קיים דיון שיבוצים "ללא תיאום והסכמה מוקדמת", בניגוד לנוהל המקובל. השר הוסיף כי הוא לא מתכוון לדון במינויים בשבועיים הקרובים, אלא לאחר שיבחן את החומר ויגבש את עקרונות המדיניות בנושא. לאחר מכן, התהליך יתחיל מחדש, כאשר יוצגו בפניו כל המועמדים הפוטנציאליים לכל תפקיד, כפי שהיה עד כה.

בין המינויים שהציע הרמטכ"ל: תת-אלוף ברק חירם לראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ציון רצון למפקד קורס פיקוד ומטה, ותת-אלוף מנור ינאי לראש מטה זרוע היבשה. כמו כן, הוצעו מינויים נוספים לתפקידי פיקוד ומטה, כולל מפקדי אוגדות ומפקדי חטיבות.

העימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל מצית מחדש את הדיון בנושא התנהלות צה"ל תחת הדרג המדיני, ומה שנראה כאתגר ישיר שמשגר הרמטכ"ל בעת האחרונה לסמכות הממשלה.

כאשר בשבועות האחרונות הדלפות מסביבת הרמטכ"ל יצאו באופן גורף כנגד מדיניות הממשלה, בעוד דיווחים נוספים שלא הוכחשו רמזו על כוונת הרמטכ"ל להתפטר במידה ועמדתו לא תתקבל.

כעת שר הביטחון כ"ץ נעמד על הרגליים האחוריות, ומשתמש בסמכותו כשר הביטחון בעימות עם זמיר.