שריפה נרחבת בהרי ירושלים: כביש 44 נחסם לתנועה - סרוגים

שריפה פרצה ברכב בכביש 44 סמוך למחלף שמשון, ותוך זמן קצר התפשט לשטחים הסמוכים ביער אשתאול. צוותי כיבוי פועלים כעת לכיבוי הלהבות, והכביש נחסם לתנועה

חדשות סרוגים12.08.25 13:48  י״ח באב תשפ״ה
  (צילום: עובדי ויערני קק"ל)

שריפה נרחבת פרצה כעת (שלישי) ביער אשתאול שבהרי ירושלים, זאת לאחר שרכב עלה באש בכביש סמוך למחלף שמשון. צוותי כיבוי ממרחב בית שמש הוזנקו לזירה, אך עוד בטרם הגיעו התפשטה האש משולי הכביש לשטחי היער הסמוכים.

(צילום: עובדי ויערני קק"ל)

לוחמי האש פועלים כעת לכיבוי השריפה ולבלימת התפשטות הלהבות, בסיוע מטוסי כיבוי מטייסת “אלעד” שהוזנקו לפעולה מהאוויר. עוד נאמר כי כוחות הכיבוי פועלים בתנאי שטח מורכבים, הכוללים חום כבד ורוחות המגבירות את התפשטות הלהבות.

הרכב שנשרף (צילום: עובדי ויערני קק"ל)

בעקבות השריפה כביש 44 נחסם לתנועה בשני הכיוונים ממושב תרום ועד צומת איקאה. מהמשטרה נמסר כי "לוחמי משמר הגבול מתחנת מטה יהודה פועלים בשעה זו להכוונת התנועה ולהבטחת ביטחון האוכלוסייה באזור".

