צפו בתיעוד: מטייל פצוע חולץ במסוק במפל ג'ילבון - סרוגים

צפו בתיעוד: מטייל פצוע חולץ במסוק במפל ג'ילבון
מטייל שבר את רגלו במפל ג'ילבון וחולץ במסוק משטרתי על ידי יחידת להבה וצוותי יחל"צ גליל-גולן.
קרדיט צילום: כבאות והצלה לישראל
בשעה האחרונה התקיים חילוץ מורכב במפל ג'ילבון, שם מטייל שבר את רגלו במהלך טיול באזור. צוות המסוק של יחידת להבה, בשיתוף עם צוותים מתחנת גליל-גולן במחוז צפון, פעלו תחת תנאי שטח מאתגרים כדי לסייע לפצוע.
הפצוע אותר וטופל בשטח על ידי יחל"צ גולן, אך מצבו הצריך חילוץ אווירי. מחלץ מיחידת להבה הורד מהמסוק המשטרתי באמצעות חבל אל מקום הפצוע, שם לאחר ריתום באלונקה ייעודית הוא הועלה יחד עם הפצוע ופראמדיק היחידה חזרה אל המסוק.
השניים הועלו אל נקודת הפינוי, ושם נמסר הפצוע לטיפול כוחות הרפואה. האירוע מצולם ומתועד, ומדגים את פעילותם המסורה והמקצועית של הכוחות בשטח.