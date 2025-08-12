זלנסקי נגד המו"מ עם פוטין: "לא מעוניין לסיים את המלחמה" - סרוגים

נשיא אוקראינה זלנסקי. (צילום: The Presidential Office of Ukraine / president.gov.ua)

נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, הטיל היום (שלישי) ספק בכוונותיו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, לקראת פסגת רוסיה–ארה"ב הצפויה להיערך ביום שישי באלסקה. לדבריו, פוטין "אינו מעוניין בהפסקת הלחימה או בסיום המלחמה", ומטרתו היא להציג את המפגש עם ארה"ב כניצחון אישי – מבלי לשנות את מדיניותו הצבאית.

הדברים מגיעים על רקע קרבות עזים בחזית, והמשך מתקפות טילים ומל"טים לטווח ארוך, כאשר המגעים המדיניים בין וושינגטון למוסקבה מתקרבים לשיאם.

על פי הדיווחים, נציגים אוקראינים לא צפויים להשתתף בפסגה, אם כי מקור בלשכת זלנסקי אמר לרשת ABC כי "הכול עדיין פתוח לשינויים".

לנסקי ואנשיו פועלים בימים האחרונים לחזק את התמיכה הבינלאומית בעמדות אוקראינה לקראת כל הסכם עתידי, תוך הדגשה כי רוסיה, לדעתם, אינה מראה נכונות אמיתית לפתרון מדיני. "פוטין לא נערך להפסקת אש או לסיום המלחמה", אמר זלנסקי, בהתבסס על דיווחי המודיעין והפיקוד הצבאי שלו. "הוא נחוש להמשיך בלחץ הצבאי על אוקראינה בדיוק כפי שהיה לפני כן."