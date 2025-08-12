המחבל זכריא זביידי: "המאבק הפלסטיני היה חסר תועלת" - סרוגים

המחבל זכריא זביידי: "המאבק הפלסטיני היה חסר תועלת"
המחבל זכריא זביידי, שברח בעבר מכלא גלבוע ושוחרר בעסקת החטופים האחרונה, אומר בראיון כי "כל המאבק הפלסטיני היה חסר תועלת"
נאסא אישתיהו/פלאש90
המחבל זכריא זביידי, ששוחרר בעסקת החטופים האחרונה, אמר היום (שלישי) בריאיון ל"ניו יורק טיימס" כי המאבק הפלסטיני לא הועיל ולא הוביל לכך שתקום מדינה פלסטינית.
"שום דבר לא עזר להקים מדינה פלסטינית – וייתכן שלעולם לא יעזור. עלינו לשקול מחדש את הכלים שלנו. ייסדנו תיאטרון, ניסינו התנגדות תרבותית – מה זה עשה? ניסינו גם את הרובה, ניסינו לירות. אין פתרון".
נזכיר כי זביידי, פיקד על גדודי חללי אל-אקצא בימי האינתפיאדה השנייה, וברח מכלא גלבוע דרך מנהרה.
1
אולי כדאי לחשובלהגר מפה למדינת ירדן
אילן | 12-08-2025 13:55
לעבור לירדן הפיתרון הכי טוב לכולם
2
א..
אני | 12-08-2025 14:28
אני מבטיח לך גם שכל המונח פלסטיני חסר תועלת וכל דת האסלאם והנצרות חסרות תועלת...כשזה יתברר לכולכם אתם לא תאכלו את הכובע אתם תבלעו אותו כדי שתחנקו את עצמכם מרוב בושה למה הצקנו ועשינו מה שעשינו לעם ישראל...לך תעשה סיאנס לחברים שלך ותשאל אותם באיזה טמפרטורה מבשלים אותם שם בשמיים...