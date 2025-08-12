המחבל זכריא זביידי: "המאבק הפלסטיני היה חסר תועלת" - סרוגים

נאסא אישתיהו/פלאש90

המחבל זכריא זביידי, ששוחרר בעסקת החטופים האחרונה, אמר היום (שלישי) בריאיון ל"ניו יורק טיימס" כי המאבק הפלסטיני לא הועיל ולא הוביל לכך שתקום מדינה פלסטינית.

"שום דבר לא עזר להקים מדינה פלסטינית – וייתכן שלעולם לא יעזור. עלינו לשקול מחדש את הכלים שלנו. ייסדנו תיאטרון, ניסינו התנגדות תרבותית – מה זה עשה? ניסינו גם את הרובה, ניסינו לירות. אין פתרון".

נזכיר כי זביידי, פיקד על גדודי חללי אל-אקצא בימי האינתפיאדה השנייה, וברח מכלא גלבוע דרך מנהרה.

עוד באותו נושא הרצוג נגד הכרזת אוסטרליה: "טעות חמורה ומסוכנת" לכתבה המלאה בסרוגים >