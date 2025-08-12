השינויים בליכוד: האם זה המהלך שמעיד על בחירות בקרוב? - סרוגים

השינויים בליכוד: האם זה המהלך שמעיד על בחירות בקרוב?
המיזוג בין "הימין הממלכתי" לליכוד, שתוכנן להתבצע רק סמוך לבחירות ב־2026, מובא לאישור כבר מחר. מהלך שעשוי להעיד על היערכות להצבעה בקלפי מוקדם מהצפוי
נתניהו וסער (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)
מחר (רביעי) צפויה להתקיים הצבעה יוצאת דופן במרכז הליכוד, לאישור הסכם המיזוג בין מפלגת “הימין הממלכתי" בראשות גדעון סער לבין הליכוד, צעד שיסמן את חזרתו הרשמית של סער למפלגה שבה החל את דרכו הפוליטית. יו”ר מרכז הליכוד, ח”כ חיים כץ, הכניס את ההצבעה לסדר היום ברגע האחרון, והיא דורשת תמיכת שני שלישים מחברי המרכז, רוב שלפי ההערכות בליכוד צפוי להתקבל.
המיזוג פורסם לראשונה ב־13 במרץ, אך ביצועו הרשמי נדחה עד כה. על פי ההערכות המוקדמות, הכוונה המקורית הייתה להשלים את המהלך סמוך לבחירות הבאות, המתוכננות כעת ל־27 באוקטובר 2026. הקדמת ההליך כבר כעת עשויה לרמוז כי במפלגת השלטון נערכים לאפשרות של בחירות מוקדמות.
האם בליכוד יודעים משהו שאנחנו עדיין לא? התשובה עשויה להתברר בקרוב מאוד.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
סער שווה כלום...
מיזוג של בושה לחרפה | 12-08-2025 14:23
סער שווה כלום ומפלגת הליקוק של אבי החמאס תקבל גם היא את המגיע לה