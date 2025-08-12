מפתיע: למרות פיטוריו, עומר דוסטרי מגן על נתניהו - סרוגים

עומר דוסטרי (צילום: ללא קרדיט)

דוברו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עומר דוסטרי, התייחס היום (שלישי) להחלטת השופטים במשפט נתניהו, לדרוש ממנו להתייצב שלושה ימים בשבוע ולתת עדות, ומגנה אותה.

דוסטרי כתב: "אנו לקראת מהלכי הכרעה בעזה – בין אם תושג עסקה ובין אם לאו – וישראל נמצאת תחת מתקפה מדינית כתוצאה מאימוץ תעמולת החמאס.‏ אלה רגעים שמחייבים התמקדות מוחלטת של רה״מ בניהול המערכה. במקום שהשופטים יקלו, הם מקשים עוד יותר ודורשים מרה״מ לכלות זמן יקר נוסף בדיונים.‏

ניתוק מוחלט מהמציאות".

עוד באותו נושא השופטים החליטו: נתניהו יצטרך להעיד 3 פעמים בשבוע לכתבה המלאה בסרוגים >

