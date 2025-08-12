מפתיע: למרות פיטוריו, עומר דוסטרי מגן על נתניהו - סרוגים
לאחר שהשופטים במשפט נתניהו החליטו כי נתניהו יצטרך להעיד 3 ימים בשבוע - דוברו לשעבר של ראש הממשלה עומר דוסטרי מגנה את ההחלטה

דוברו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עומר דוסטרי, התייחס היום (שלישי) להחלטת השופטים במשפט נתניהו, לדרוש ממנו להתייצב שלושה ימים בשבוע ולתת עדות, ומגנה אותה.

דוסטרי כתב: "אנו לקראת מהלכי הכרעה בעזה – בין אם תושג עסקה ובין אם לאו – וישראל נמצאת תחת מתקפה מדינית כתוצאה מאימוץ תעמולת החמאס.‏ אלה רגעים שמחייבים התמקדות מוחלטת של רה״מ בניהול המערכה. במקום שהשופטים יקלו, הם מקשים עוד יותר ודורשים מרה״מ לכלות זמן יקר נוסף בדיונים.‏

ניתוק מוחלט מהמציאות".

עוד באותו נושא

11

1
הוא בחור טוב...
יעקב | 12-08-2025 14:07
הוא בחור טוב יודע מה רעל מהצד השני