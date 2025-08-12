אירוע אנטישמי: אישה בהריון ובעלה הותקפו ברחובות וונציה - סרוגים

אנטישמיות בארה"ב (צילום: Wirestock Creators / Shutterstock.com)

בני זוג יהודים-אמריקנים הותקפו באירוע אנטישמי חמור שאירע ביום שבת בעיר וונציה, כך דווח היום (שלישי) בכלי תקשורת איטלקיים. על פי הדיווח של הערוץ הממלכתי האיטלקי, האישה הנמצאת בהריון ובעלה היה יעד מרכזי לתקיפה האלימה שבוצעה על ידי שלושה גברים מלווים בכלב באזור ריאלטו המפורסם בעיר.

לפי העדויות, המתקפה התרחשה באופן פתאומי וללא כל התגרות מוקדמת מצד הקורבנות. התוקפים התקרבו אל בני הזוג, שפכו עליהם מים, ואז התמקדו בבעל. אחד מהם ירק בפניו, ולאחר מכן שיסה בו כלב גדול. הכלב ניסה לנשוך את ירכו, אך למרבה המזל הפגיעה נבלמה על ידי הטלפון הנייד שהיה בכיסו.

האירוע גרם לזעזוע בקהילה היהודית המקומית, וקולות גוברים קראו לרשויות האיטלקיות לנקוט צעדים נחושים נגד גילויי אנטישמיות גוברים ברחבי המדינה. במשטרה המקומית נמסר כי נפתחה חקירה לאיתור התוקפים.