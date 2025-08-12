תקרית נוספת: פקח טיסה בצרפת אמר לטייסים "Free Palestine" - סרוגים

(צילום: מרקוס מניקה\שאטרסטוק)

תקרית אנטי-ישראלית נוספת בצרפת: פקח טיסה בשדה התעופה שארל דה גול שבפריז פנה לטייסים בטיסת אל על, ואמר להם "Free Palestine" במערכת הקשר בזמן רגעי ההמראה. הטייסים דיווחו על התקרית להנהלת החברה, שפתחה בבדיקת האירוע ונמצאים בקשר עם הרשויות המקומיות.

"החברה רואה בחומרה את האירוע שהתרחש אמש, שבמסגרתו פקח טיסה צרפתי פנה לטייס בצורה שאינה מקצועית ואינה הולמת" נמסר מאל על. "אנו פועלים בנושא מול הרשויות בישראל, שמצויות בקשר עם הרשויות בצרפת".

עוד באותו נושא תקרית אנטישמית: משרדי אל על בפריז הושחתו לכתבה המלאה בסרוגים >

האירוע הנוכחי מגיע אחרי שבשבוע שעבר דווח על השחתת משרדי חברת אל על בפריז, כשהתוקפים ריססו צבע אדום על חלונות המבנה וכתבו כי מדובר ב"חברת תעופה לרצח עם". עוד נכתבו מסרים פרו-פלסטינים על הקירות של בניין המשרד.

שרת התחבורה מירי רגב גינתה את האירוע, ותקפה את נשיא צרפת עמנואל מקרון בעקבות התקרית. "אזרחי צרפת תתעוררו. היום זו אל על, מחר זו אייר פרנס" כתבה ברשת X. "כשנשיא צרפת מקרון יוצא בהכרזות שנותנות מתנות לחמאס זו התוצאה. אני מגנה את המעשה הברברי והאלים נגד אל על, ומצפה מרשויות החוק בצרפת לאתר את הפושעים ולנקוט נגדם ביד קשה".