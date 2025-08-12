מרגש: מיגונית בשדרות הוסבה למתקן שעשועים | צפו - סרוגים

המיגונית שהוסבה למתקן שעשועים (צילום: יוסי זליגר, הקרן לידידות)

ביוזמה מרגשת, חנכה הקרן לידידות בשיתוף עם עיריית שדרות את מיגונית המשחקים הראשונה בעולם, בגן "הכרמים" בעיר שדרות. המיגונית, שהוצבה במקור כפתרון מיגון מיידי עבור תושבים וילדים המשחקים בגינת השעשועים הסמוכה, עברה מהפך והפכה למתקן משחקים חווייתי, במטרה להפוך את המרחב לידידותי ופחות מאיים עבור ילדים.

מהפך עיצובי: מבטון קר למתקן משחקים חם

המיגונית, שנבנתה במקור כמבנה בטון קשיח, עברה שינוי משמעותי בשיתוף עם "סטודיו פלטון", המתמחה בתכנון מרחבים עירוניים-קהילתיים. המבנה נעטף בעץ, וגגו השטוח הוסב לגג משופע המדמה צורת בית קלאסי. בצד המיגונית הותקן סולם המוביל לחלל על הגג, המשמש כ"מחנה" למשחקי תפקידים, וממנו יוצאת מגלשה ספירלית המשתלבת עם גינת השעשועים הסמוכה.

התוצאה היא מרחב שמשלב בטיחות עם הנאה, ומאפשר לילדים לחוות את המיגונית כחלק מחוויית המשחק, וגם בזמן התרעות "צבע אדום".

צפו בתהליך הסבת המיגונית למתקן שעשועים:

תהליך הסבת המיגונית למתקן שעשועים (צילום: רונן גולדשטיין, יוסי זליגר- הקרן לידידות)

מיגוניות ברחבי הארץ: הצלת חיים וחשיבה יצירתית

הקרן לידידות, העוסקת בתחום הסיוע החברתי-פילנטרופי בישראל, הציבה בשנים האחרונות מאות מיגוניות במרחבים ציבוריים ברחבי הארץ, בעיקר בקווי עימות. במהלך מבצע "עם כלביא", הוצבו מיגוניות גם במרכז הארץ כמענה מיידי לירי טילים. בשבועות הקרובים, מתכננת הקרן להציב כ-100 מיגוניות נוספות בתקציב של כ-6.5 מיליון שקלים, בתיאום עם פיקוד העורף, כדי לצמצם פערי מיגון במרחבים ציבוריים.

רוב המיגוניות הן מסוג "ארבל", המספקות הגנה מיטבית מפני הדף ורסיסים.

נשיאת הקרן לידידות, יעל אקשטיין, התייחסה ליוזמה: "ילדי ישראל, ובמיוחד בעוטף, הם גיבורים. יצרנו ממבנה המיגונית, שבדרך כלל מתקשר לחוויה לא נעימה, מרחב חוויתי, פעיל ושמח עבור הילדים הגיבורים שלנו. אנו נבחן אפשרות לקדם יוזמות דומות במקומות נוספים."

קול מהשטח: "הילדים התרגשו לראות את המיגונית כמתקן משחקים"

תפארת אוחנה, תושבת שדרות ואם לשלושה, שיתפה בחוויה האישית: "הילדים שלנו חיים במציאות בה משחק בגינת שעשועים יכול להסתיים בריצה למיגונית. כששלושת הבנים שלי הגיעו בשבת האחרונה לגינה הקבועה שלנו הם התרגשו לראות שהמיגונית אליה רצו כל כך הרבה פעמים הפכה למתקן שעשועים עם מגלשה".

אוחנה המשיכה: "הרעיון הזה נפלא והופך את עצם קיומה של המיגונית במרחב לחוויה יותר נעימה. מאחלת לכולנו ימים שקטים יותר ושהמיגונית תישאר אך ורק למשחק ושעשוע".