בן גביר מתפוצץ: "נמושות, פחדנים, שפלים!" - סרוגים

השר איתמר בן גביר טען היום בדיון כי מחבלת פנתה אליו וביקשה ממנו שיחזיר לה את הבושם שלה. "הם פחדנים, נמושות, שפלים ואנשים שמתים לחיות", הוסיף

חדשות סרוגים12.08.25 12:04  י״ח באב תשפ״ה
בן גביר מתפוצץ: "נמושות, פחדנים, שפלים!"
  יונתן זינדל/פלאש90

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השתתף היום (שלישי) בדיון בכנסת ונשאל כיצד הוא חושב שכיבוש עזה יחזיר את החטופים, כשמחבלי חמאס אומרים במפורש שהם ירו וירצחו את החטופים אם הם רק ירגישו שצה"ל מתקרב?!

בן גביר השיב: "חמאס רוצה הרבה דברים, אבל יותר מהכל הוא רוצה לשמור על הישבן שלו. פעם חשבנו שכל החמאסניקים מעוניינים למות ולהפוך לשהידים, אני רואה אותם בבתי הכלא, הם פחדנים, נמושות, שפלים ואנשים שמתים לחיות".

עוד הוא הוסיף: "אני מבקר אותם בבתי הכלא, אני רואה אותם, אנחנו לעולם לא נבין אותם. פנתה אליי מחבלת ואמרה לי 'בן גביר, לקחתם לי את הבושם שלי, אני צריכה אותו בחזרה'. זה מנה שמעניין אותם – לחיות, אני גם נגד הכנסת סיוע הומניטרי למחבלים, בזמן שהחטופים לא אוכלים ולא שותים".

1
נאום הגיבור,חבר בממשלה שמפטמת את החמאס
אמונה | 12-08-2025 12:15
אלפי משאיות נכנסות באישור ממשלת הדרדל'ה .
2
להשיב לשאלה
אבל... | 12-08-2025 12:38
הוא לא השיב: איך מונעים רצח החטופים, כשצה"ל נכנס ומתקרב? םשוט, כי אין לו (ולאף אחד אחר) תשובה!
3
קשקשן טיקטוק
הנביא קפלן | 12-08-2025 13:15
בלי תוכן זו הרמה של המפקירים ומופקרים חסרי אחריות
4
בן גביר צודק! חמאס לא חזקים כמו שהם מתיימרים
אריק | 12-08-2025 14:29
בן גביר צודק! חמאס לא חזקים כמו שהם מתיימרים, רק פחדנים שדואגים לעצמם. תומך בו במאבקו נגד טיפול מפנק למחבלים!
5
חמאס חשבו שהם יפחידו אותנו, אבל בן גביר מראה
תמר | 12-08-2025 14:29
חמאס חשבו שהם יפחידו אותנו, אבל בן גביר מראה להם מי באמת שולט. כל הכבוד על האומץ!
6
הגיע הזמן להפסיק לפנק מחבלים. בן גביר צודק
בנימין | 12-08-2025 14:29
הגיע הזמן להפסיק לפנק מחבלים. בן גביר מדבר לעניין – חטופים סובלים, ואנחנו נדאג לבושם של מחבלות?
7
כמה צביעות יש בחמאס! בן גביר חושף את הפחדנות
רועי | 12-08-2025 14:30
כמה צביעות יש בחמאס! בן גביר חושף את הפחדנות שלהם ומגן על הערכים שלנו בכבוד ובחוכמה.
8
צריך יד חזקה כמו של בן גביר כדי להראות למחבלי
דנה | 12-08-2025 14:30
צריך יד חזקה כמו של בן גביר כדי להראות למחבלים שישראל לא נרפית. תמשיך להגן עלינו!
9
ובינתיים בנגביר מפנק...
רונן | 12-08-2025 15:19
ובינתיים בנגביר מפנק את החמאס בעזה באלפי משאיות אספקה כל יום שעולות לנו מיליארדים. ממשלת הימין המלא מתמחה בפינוק חמאס