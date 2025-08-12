בן גביר מתפוצץ: "נמושות, פחדנים, שפלים!" - סרוגים

יונתן זינדל/פלאש90

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השתתף היום (שלישי) בדיון בכנסת ונשאל כיצד הוא חושב שכיבוש עזה יחזיר את החטופים, כשמחבלי חמאס אומרים במפורש שהם ירו וירצחו את החטופים אם הם רק ירגישו שצה"ל מתקרב?!

"אני היחיד בקבינט שמצביע נגד הסיוע ההומניטרי" – השר לביטחון לאומי בן גביר על מחבלי החמאס: "יותר מהכל, הם רוצים לשמור על הישבן שלהם. אני רואה אותם בבתי הכלא – נמושות, פחדנים, שפלים ואנשים שמתים לחיות"@itamarbengvir @bezalelsm@netanyahu pic.twitter.com/z91NhXhxyf — ערוץ כנסת (@KnessetT) August 12, 2025

בן גביר השיב: "חמאס רוצה הרבה דברים, אבל יותר מהכל הוא רוצה לשמור על הישבן שלו. פעם חשבנו שכל החמאסניקים מעוניינים למות ולהפוך לשהידים, אני רואה אותם בבתי הכלא, הם פחדנים, נמושות, שפלים ואנשים שמתים לחיות".

עוד הוא הוסיף: "אני מבקר אותם בבתי הכלא, אני רואה אותם, אנחנו לעולם לא נבין אותם. פנתה אליי מחבלת ואמרה לי 'בן גביר, לקחתם לי את הבושם שלי, אני צריכה אותו בחזרה'. זה מנה שמעניין אותם – לחיות, אני גם נגד הכנסת סיוע הומניטרי למחבלים, בזמן שהחטופים לא אוכלים ולא שותים".