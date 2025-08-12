האלוף במיל' בהתרעה חמורה: "זה פוגע בנו בצורה קשה" - סרוגים

צילום: דובר צה"ל

הפצ"ר לשעבר, האלוף במיל' דני עפרוני, טוען היום (שלישי) בגלי צה"ל כי ישראל היא זו שאחראית למצב ההומניטרי בעזה. "מבחינה משפטית אנחנו נתפסים בעזה ככובשים – המשמעות היא שהחובה הישירה שלנו היא לדאוג לאוכלוסייה – לדאוג למים, ביוב, חינוך ובתי חולים", טען עפרוני.

עוד הוא הוסיף כי: "ההתייחסות של הממשלה לשומרי הסף פוגעת בנו בצורה קשה – הסכנה העיקרית שאנחנו עומדים בפנינו היא באיך שהעולם יתייחס לצה"ל כאשר הוא פועל עם ייעוץ משפטי שהם לא סומכים עליו, ייעוץ משפטי שהוא לא עצמאי".‏

עוד באותו נושא דיווח: הצעה חדשה לשחרור כל 50 החטופים לכתבה המלאה בסרוגים >

