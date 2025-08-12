האלוף במיל' בהתרעה חמורה: "זה פוגע בנו בצורה קשה" - סרוגים

האלוף במיל' בהתרעה חמורה: "זה פוגע בנו בצורה קשה"
הפצ"ר לשעבר, האלוף במיל' דני עפרוני, תקף את התנהלות הממשלה בכל הקשור למלחמה בעזה, ואמר: "הם פוגעים בנו בצורה קשה"
צילום: דובר צה"ל
הפצ"ר לשעבר, האלוף במיל' דני עפרוני, טוען היום (שלישי) בגלי צה"ל כי ישראל היא זו שאחראית למצב ההומניטרי בעזה. "מבחינה משפטית אנחנו נתפסים בעזה ככובשים – המשמעות היא שהחובה הישירה שלנו היא לדאוג לאוכלוסייה – לדאוג למים, ביוב, חינוך ובתי חולים", טען עפרוני.
עוד הוא הוסיף כי: "ההתייחסות של הממשלה לשומרי הסף פוגעת בנו בצורה קשה – הסכנה העיקרית שאנחנו עומדים בפנינו היא באיך שהעולם יתייחס לצה"ל כאשר הוא פועל עם ייעוץ משפטי שהם לא סומכים עליו, ייעוץ משפטי שהוא לא עצמאי".
1
עוד אדיוט
מישהו | 12-08-2025 13:22
משטופי המוח של קרן וקסנר.
2
כנראה שיש ישראלים...
Ccccc | 12-08-2025 13:44
כנראה שיש ישראלים שטופי מוח מהמרצים שלהם באוניברסיטה. או כאלה שקיבלו שטיפת מוח מהסבים שלהם שהיו קאפו בשואה וסחרו בדם יהודים. באו נבדוק את ההיסטוריה שלהם ונפרסם